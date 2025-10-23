Noi detalii în cazul tinerei care a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. A fost deschis dosar penal

Stiri actuale
23-10-2025 | 17:16
×
Codul embed a fost copiat

Procurorii din Constanța au deschis un dosar de ucidere din culpă în cazul tinerei de 29 de ani, care a murit acum două săptămâni la spitalul județean, după ce a născut într-o clinică privată.

autor
Yvette Mîrza

Din unitatea medicală au fost ridicate documente, iar săptămâna viitoare încep audierile în acest dosar. Miercuri, Ministerul Sănătății a decis închiderea blocului operator și a secției ATI, după depistarea multor nereguli.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța au deschis o anchetă penală, în cazul morții tinerei de 29 de ani.

Mihai Stanciu, prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța: „Se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. S-a dispus să fie ridicate documente medicale anterioare chiar procedurii nașterii în ceea ce privește victima, referitor la tratamente, consultații anterioare.”

Primele audieri și investigații

Corespondent Știrile PRO TV: „Aici, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, va ajunge săptămâna viitoare soțul tinerei moarte. Bărbatul va fi prima persoană care va fi audiată în acest dosar. Între timp, anchetatorii încearcă să afle ce a provocat moartea femeii. Dacă a fost vorba sau nu despre culpă medicală.”

Citește și
incubator spital
Șeful secției de ginecologie de la Spitalul Județean Constanța era acționar la „spitalul morții”. Funcțiile, incompatibile

Este așteptat, așadar, raportul medico-legal care va stabili exact cauza morții. Anchetatorii spun că anchetele în ceea ce privește culpele medicale sunt complexe. Este nevoie de specialiști în domeniu și de o expertiză.

Mihai Stanciu, prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța: „A fost efectuată necropsia și s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, s-a fixat un termen relativ scurt, de două luni. Sunt cercetări în REM, nu avem suspecți la acest moment.”

Tânăra de 29 de ani, aflată la prima sarcină, a adus pe lume la termen un băiețel pe data de 8 octombrie, la spitalul privat din Constanța. Imediat după naștere, a suferit o hemoragie masivă și a fost operată. Pentru că starea de sănătate s-a înrăutățit, femeia a fost transferată, după aproximativ 4 ore, la Spitalul Județean din Constanța, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea.

Reacția conducerii Spitalului Județean

Pe de altă parte, șeful Secției de Obstetrică și Ginecologie de la Spitalul Județean din Constanța a reacționat după ce conducerea unității medicale a anunțat că îl va schimba din funcție pe motiv de incompatibilitate. Medicul a fost acționar la spitalul privat unde a murit tânăra.

Prof. dr. Vlad Țică, șeful secției de Ginecologie Spitalul Județean Constanța: „Eu sunt în concediu până luni. Eu nu mă aflu în stare de incompatibilitate deoarece nu mai am părți sociale la spitalul Armonia, fost ISIS.”

La clinica privată din Constanța nu se mai fac intervenții chirurgicale și nu mai au loc nașteri după ce Ministerul Sănătății a decis ieri suspendarea activității la terapie intensivă și în blocul operator. La verificări, s-au descoperit numeroase nereguli. Se fac aici, în continuare, consultații în ambulatoriu.

Cine și când a știut despre respectarea celor 30 de zile la adoptarea legii pensionării magistraților. Ioana Dogioiu explică

Sursa: Pro TV

Etichete: constanta, spital, nastere, deces,

Dată publicare: 23-10-2025 17:11

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
Stiri Sociale
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

Șeful secției de ginecologie de la Spitalul Județean Constanța era acționar la „spitalul morții”. Funcțiile, incompatibile
Stiri Sociale
Șeful secției de ginecologie de la Spitalul Județean Constanța era acționar la „spitalul morții”. Funcțiile, incompatibile

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit. 

Ministrul Sănătății, după tragedia din Constanța: „Sângele pentru pacienţi era ţinut într-un frigider de uz casnic, neavizat”
Stiri actuale
Ministrul Sănătății, după tragedia din Constanța: „Sângele pentru pacienţi era ţinut într-un frigider de uz casnic, neavizat”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat miercuri că spitalul privat Armonia din Constanţa funcţionează ilegal într-un imobil cu destinaţie hotel, iar secţia ATI este o improvizaţie periculoasă, neconformă cu normele legale.

Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA
Stiri Justitie
Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA

Ministerul Sănătății sesizează DNA în legătură cu neregulile grave descoperite la spitalul privat din Constanța, unde, la începutul lunii octombrie, a murit o tânără care venise să nască.

Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”
Stiri actuale
Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, unde o femeie a murit după ce a născut într-un spital privat.

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
Stiri externe
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil

Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, ca urmare a sancțiunilor SUA impuse Rosneft și Lukoil, principalele companii petroliere din Moscova, conform surselor din comerț.

Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri
Stiri actuale
Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28