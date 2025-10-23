Noi detalii în cazul tinerei care a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. A fost deschis dosar penal

Procurorii din Constanța au deschis un dosar de ucidere din culpă în cazul tinerei de 29 de ani, care a murit acum două săptămâni la spitalul județean, după ce a născut într-o clinică privată.

Din unitatea medicală au fost ridicate documente, iar săptămâna viitoare încep audierile în acest dosar. Miercuri, Ministerul Sănătății a decis închiderea blocului operator și a secției ATI, după depistarea multor nereguli.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța au deschis o anchetă penală, în cazul morții tinerei de 29 de ani.

Mihai Stanciu, prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța: „Se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. S-a dispus să fie ridicate documente medicale anterioare chiar procedurii nașterii în ceea ce privește victima, referitor la tratamente, consultații anterioare.”

Primele audieri și investigații

Corespondent Știrile PRO TV: „Aici, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, va ajunge săptămâna viitoare soțul tinerei moarte. Bărbatul va fi prima persoană care va fi audiată în acest dosar. Între timp, anchetatorii încearcă să afle ce a provocat moartea femeii. Dacă a fost vorba sau nu despre culpă medicală.”

Este așteptat, așadar, raportul medico-legal care va stabili exact cauza morții. Anchetatorii spun că anchetele în ceea ce privește culpele medicale sunt complexe. Este nevoie de specialiști în domeniu și de o expertiză.

Mihai Stanciu, prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța: „A fost efectuată necropsia și s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, s-a fixat un termen relativ scurt, de două luni. Sunt cercetări în REM, nu avem suspecți la acest moment.”

Tânăra de 29 de ani, aflată la prima sarcină, a adus pe lume la termen un băiețel pe data de 8 octombrie, la spitalul privat din Constanța. Imediat după naștere, a suferit o hemoragie masivă și a fost operată. Pentru că starea de sănătate s-a înrăutățit, femeia a fost transferată, după aproximativ 4 ore, la Spitalul Județean din Constanța, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea.

Reacția conducerii Spitalului Județean

Pe de altă parte, șeful Secției de Obstetrică și Ginecologie de la Spitalul Județean din Constanța a reacționat după ce conducerea unității medicale a anunțat că îl va schimba din funcție pe motiv de incompatibilitate. Medicul a fost acționar la spitalul privat unde a murit tânăra.

Prof. dr. Vlad Țică, șeful secției de Ginecologie Spitalul Județean Constanța: „Eu sunt în concediu până luni. Eu nu mă aflu în stare de incompatibilitate deoarece nu mai am părți sociale la spitalul Armonia, fost ISIS.”

La clinica privată din Constanța nu se mai fac intervenții chirurgicale și nu mai au loc nașteri după ce Ministerul Sănătății a decis ieri suspendarea activității la terapie intensivă și în blocul operator. La verificări, s-au descoperit numeroase nereguli. Se fac aici, în continuare, consultații în ambulatoriu.

