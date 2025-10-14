Șoferul de 20 de ani care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, filmat când gonea cu 200 de km/h. A fost reținut

Șoferul care a lovit pe o trecere de pietoni din București o femeie și pe fetița ei de doi ani a fost reținut. Ofițerii Brigăzii Rutiere l-au audiat mai multe ore și l-au trimis în arestul poliției, după ce a fost inculpat pentru ucidere din culpă.

Femeia a murit, iar fetița este în stare gravă. Între timp, au ieșit la iveală secvențe șocante care surprind accidentul și detalii despre modul periculos în care suspectul ar fi obișnuit să circule.

Înfiorătorul accident produs pe șoseaua Berceni a fost surprins de camera de bord a mașinii pe care o conducea tânărul de 20 de ani. În imagini se văd manevrele făcute de șofer care trece de pe o bandă pe alta până la momentul în care le izbește pe mama de 35 de ani și pe fetița ei, aflată în cărucior.

Corespondent Știrile ProTV: „Femeia era pe trecerea de pietoni în momentul în care un BMW a venit și a acroșat-o direct. Există ceva urme de frânare pe asfalt. Din impact, victimele au fost aruncate în două autoturisme care circulau regulamentar și au ajuns la câțiva metri distanță pe asfalt.”

Dacă pentru mamă nu s-a mai putut face nimic, pentru că rănile suferite i-au fost fatale, fetița a fost dusă în stare gravă la spital. La audieri, șoferul care a provocat tragedia și-a recunoscut vina.

Alexandru Dumitru, avocatul șoferului: „A adoptat o atitudine cooperantă. E tot ceea ce vă pot spune în acest moment. Vina este un cuvânt greu la acest moment, dar da, a adoptat o atitudine cooperantă.”

Suspectul a fost inculpat pentru ucidere din culpă și reținut.

Corespondent Știrile ProTV: „Deși are permisul de doar doi ani, tânărul de 20 de ani este deja cunoscut de agenții Brigăzii Rutiere ca un șofer teribilist. Potrivit unor surse apropiate de anchetă, în iulie ar fi fost prins conducând periculos și i s-a suspendat permisul pentru 30 de zile pentru conducere agresivă.”

Adeseori își punea prietenii să îl filmeze în trafic și posta clipurile pe TikTok. Într-un astfel de clip filmat chiar înainte de accident recunoștea că i se reproșează că este teribilist și conduce cu viteză. Asta nu l-a împiedicat să gonească pe străzi cu peste 200 de kilometri pe oră.

Tânărul șofer va fi acuzat și de vătămare corporală din culpă.

Starea fetiței este stabilă, spun surse medicale, chiar dacă a suferit mai multe traumatisme la cap și mâini și o fractură la un picior.

Cu dosar penal s-ar putea alege însă și unul dintre șoferii mașinilor peste care a căzut femeia.

Potrivit unor surse apropiate de anchetă, drugtestul ar fi indicat suspiciunea că ar fi condus sub influența unor substanțe interzise.

