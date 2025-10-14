Camera de bord a șoferului care a spulberat o mamă și pe fiica ei în cărucior a filmat tragedia. VIDEO

14-10-2025 | 17:13
Cumplitul accident de luni, din Capitală, în care o femeie de 35 de ani a murit, a fost înregistrat de camera de bord a mașinii care le-a spulberat pe ea și pe fetița ei de 2 ani, aflată în cărucior.

Ovidiu Oanță

Șoferul, un tânăr de 20 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Corespondent PROTV: „Ies la iveală noi detalii legate de acest înfiorător accident de circulație. Practic, camera de bord a șoferului care a provocat această tragedie a surprins momentul impactului. Imaginile sunt cutremurătoare. Se vede cum circulă sinuos în trafic, trece de pe o bandă pe alta, iar apoi accelerează.

Cel puțin asta reiese din imaginile cu pricina. Și, de asemenea, camera de bord surprinde momentul în care izbește în plin căruciorul și pe mama fetiței care se afla în el. Aceste imagini au ajuns în posesia anchetatorilor, care au decis să-l rețină pe tânărul de 20 de ani sub cele două acuzații de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Procurorul va încerca să stea de vorbă cu el înainte de a-i decide soarta, pentru că există premize clare ca tânărul șofer vitezoman să fie dus în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. De altfel, potrivit unor surse apropiate de anchetă, în urmă cu doar câteva luni, același tânăr de 20 de ani fusese prins din nou conducând periculos cu viteză.

frig, ploaie, toamna
Vremea azi, 14 octombrie 2025. Ce temperaturi vor fi în București, la munte și în toate regiunile din România

I s-a reținut permisul atunci, pentru 30 de zile, pentru suspiciunea de conducere agresivă, însă lucrurile au luat această întorsătură nedorită. Practic, tânărul a insistat să conducă imprudent, cu viteză, și a ajuns să provoace această tragedie. Ancheta a scos la iveală și alte detalii scandaloase, spun anchetatorii: șoferul uneia dintre cele două mașini pe care femeia de 35 de ani le-a lovit în cădere, după ce a fost proiectată în urma impactului, ar fi condus, de asemenea, sub influența substanțelor interzise.

Aceasta este bănuiala anchetatorilor, câtă vreme la testarea cu droguri testul ar fi ieșit la iveală că se afla sub influența unor substanțe interzise, însă acest lucru urmează să fie lămurit pe deplin de legiști, pe măsura efectuării analizelor biologice. Așadar, din moment în altul, acest tânăr de 20 de ani urmează să fie adus din arestul poliției în fața procurorilor, înainte ca aceștia să decidă dacă îl vor duce sau nu. Cel mai probabil, așa se va întâmpla la Judecătoria Sectorului Patru, cu propunere de arestare preventivă.”

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, accident, trecere de pietoni,

Dată publicare: 14-10-2025 17:13

Bătrânii din București cu pensii de Galați. Diferențele la plată dintre sectoarele Capitalei depășesc și 1.000 de lei
Stiri Economice
Bătrânii din București cu pensii de Galați. Diferențele la plată dintre sectoarele Capitalei depășesc și 1.000 de lei

Ultimele date CNPP arată discrepanțe semnificative între pensiile din sectoarele Capitalei. Pensia medie în Sectorul 1 depășește 4.000 de lei, în timp ce în Sectorul 5 abia trece de 3.000.

Vremea azi, 14 octombrie 2025. Ce temperaturi vor fi în București, la munte și în toate regiunile din România
Vremea
Vremea azi, 14 octombrie 2025. Ce temperaturi vor fi în București, la munte și în toate regiunile din România

Astăzi scad temperaturile și vremea devine rece în cea mai mare parte a țării: vor fi 10 grade în Bucovina și cel mult 20 de grade în vestul Olteniei.

Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost reținut. „Venea cu viteză"
Stiri Socante
Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost reținut. „Venea cu viteză”

O femeie de 35 de ani și-a pierdut viața, iar fiica ei de 2 ani – aflată în cărucior – a ajuns la spital. O mașină le-a lovit în timp ce traversau o șosea intens circulată. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore.

Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult"
Stiri actuale
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, mai multe măsuri și modificări legislative ale Codului Rutier, care au drept scop creșterea siguranței rutiere în România.

ANAF înființează o „divizie specială" pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune"
Stiri actuale
ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”

Marii datornici și contribuabilii cu restanțe eșalonate de ani de zile, ale căror dosare au stagnat mult timp, au intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Ministerul Educației dă "lecții" profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează
Stiri Educatie
Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis marţi că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul "unitar" al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an.

1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 camion acc cluj
PRO TV
Stiri Diverse
Cum s-a produs accidentul în care au murit doi tineri, în Cluj. Au intrat cu mașina într-un camion cu cherestea
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu
