Camera de bord a șoferului care a spulberat o mamă și pe fiica ei în cărucior a filmat tragedia. VIDEO

Cumplitul accident de luni, din Capitală, în care o femeie de 35 de ani a murit, a fost înregistrat de camera de bord a mașinii care le-a spulberat pe ea și pe fetița ei de 2 ani, aflată în cărucior.

Șoferul, un tânăr de 20 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Corespondent PROTV: „Ies la iveală noi detalii legate de acest înfiorător accident de circulație. Practic, camera de bord a șoferului care a provocat această tragedie a surprins momentul impactului. Imaginile sunt cutremurătoare. Se vede cum circulă sinuos în trafic, trece de pe o bandă pe alta, iar apoi accelerează.

Cel puțin asta reiese din imaginile cu pricina. Și, de asemenea, camera de bord surprinde momentul în care izbește în plin căruciorul și pe mama fetiței care se afla în el. Aceste imagini au ajuns în posesia anchetatorilor, care au decis să-l rețină pe tânărul de 20 de ani sub cele două acuzații de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Procurorul va încerca să stea de vorbă cu el înainte de a-i decide soarta, pentru că există premize clare ca tânărul șofer vitezoman să fie dus în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. De altfel, potrivit unor surse apropiate de anchetă, în urmă cu doar câteva luni, același tânăr de 20 de ani fusese prins din nou conducând periculos cu viteză.

I s-a reținut permisul atunci, pentru 30 de zile, pentru suspiciunea de conducere agresivă, însă lucrurile au luat această întorsătură nedorită. Practic, tânărul a insistat să conducă imprudent, cu viteză, și a ajuns să provoace această tragedie. Ancheta a scos la iveală și alte detalii scandaloase, spun anchetatorii: șoferul uneia dintre cele două mașini pe care femeia de 35 de ani le-a lovit în cădere, după ce a fost proiectată în urma impactului, ar fi condus, de asemenea, sub influența substanțelor interzise.

Aceasta este bănuiala anchetatorilor, câtă vreme la testarea cu droguri testul ar fi ieșit la iveală că se afla sub influența unor substanțe interzise, însă acest lucru urmează să fie lămurit pe deplin de legiști, pe măsura efectuării analizelor biologice. Așadar, din moment în altul, acest tânăr de 20 de ani urmează să fie adus din arestul poliției în fața procurorilor, înainte ca aceștia să decidă dacă îl vor duce sau nu. Cel mai probabil, așa se va întâmpla la Judecătoria Sectorului Patru, cu propunere de arestare preventivă.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













