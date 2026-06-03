Pentru Sănătate, de exemplu, vor fi acordate sporuri în baza unor criterii clare, iar indemnizația pentru ora de dirigenție va fi calculată diferit, astfel încât să motiveze profesorii. Între timp, angajații au ieșit din nou în stradă.

Angajații din sistemul sanitar, în mare parte asistenți medicali, dar și brancardieri sau infirmiere, au venit să-și strige nemulțumirile în Piața Victoriei. Oamenii au plecat scandând spre Piața Constituției.

Cei mai mulți se tem că le vor scădea veniturile, după ce o parte din sporurile pe care le primesc ar putea fi reduse și incluse în salariul de bază sau eliminate.

CRISTINEL RĂDUȚU, asistentă medicală: „20 la sută din salariu și sporuri – că asta ne mai ajuta și pe noi. Din 75 la sută o să rămână undeva la 55.”

„Vor să ne scadă cel de 100 la sută de sâmbete și duminici și cel de 15% spor de secție.”

„Cu spor cu tot, undeva la peste 5 mii de lei net, iar cu toate reducerile acesta scade cu 5-600 de lei.”

AURELIA CONSTANTIN, secția de Terapie Intensivă: „La Terapie Intensivă, de la 75 la sută vor să aducă sporurile la 40-50 la sută. Vor să taie din sporul de noapte; de la 15 la sută vor să îl facă 10 la sută. Toată lumea este nemulțumită.”

Un asistent la Terapie Intensivă, cu vechime în sistem, ajunge, cu tot cu sporuri și zile de weekend plătite, la un venit brut de 12 mii de lei, iar sindicaliștii spun că ar putea pierde până la 2 mii de lei brut. Vor fi plătiți la fel însă, pentru că vor primi compensări, dar oamenii se tem că vor rămâne cu salariile înghețate pentru următorii ani.

Pentru angajații din sănătate, ministrul interimar al Muncii a declarat că urmează să modifice legea salarizării. Va stabili criterii pentru acordarea sporurilor în condiții deosebit de periculoase. Ministrul Muncii a promis că personalul cu venituri mici nu va avea de suferit.

Între timp, continuă consultările pentru proiectul de lege aflat în dezbatere publică, iar acum a venit rândul responsabililor din administrația publică. Mulți dintre angajații din primării, care lucrează cu fonduri europene, primesc sporuri mai mari comparativ cu primarii. Pe de altă parte, salariile demnitarilor ar urma să crească eșalonat.

OLGUȚA VASILESCU, primarul Craiovei: „Să știți că mulți dintre angajați trec peste salariul ministrului. Trebuie să fim foarte atenți și să ne uităm ce se întâmplă, pentru că ceea ce ne dorim este ca salariile demnitarilor să fie plafonate, nu să ajungem în situația în care și portarul să depășească ministrul.”

DRAGOȘ PÎSLARU, MINISTRUL INTERIMAR AL MUNCII: „Nemulțumiri sunt și în rândul angajaților din Finanțe, în special cei din structurile ANAF, care au protestat. Mâine, unul dintre cele mai mari sindicate din sectorul finanțelor publice a anunțat că, între orele 08:00 și 16:00, membrii săi din toate județele nu se vor prezenta la locul de muncă.”