Tânărul a contestat decizia în instanță, însă judecătorii i-au respins cererea.

Tânărul a fost admis la Școala de Agenți de Poliție din Cluj la finalul anului 2024 și a început cursurile în ianuarie 2025. La scurt timp, au transmis reprezentanții unității de învățământ, în urma unor verificări, au descoperit o declarație pe care tânărul a dat-o ca martor într-un dosar penal de criminalitate organizată instrumentat de DIICOT.

În fața procurorilor, acesta ar fi recunoscut că a cumpărat și consumat substanțe cu efect psihoactiv de aproximativ 60 de ori. Reprezentanții instituției au observat că la recrutare tânărul nu a menționat aceste episoade.

Ulterior conducerea școlii a decis exmatricularea sa.

Tânărul a contestat însă măsura în instanță și a susținut că în dosarul DIICOT a avut doar calitatea de martor, nu de suspect sau inculpat, și că a spus adevărul în fața procurorilor.

Tribunalul Cluj a respins însă cererea și a stabilit că autoritățile au avut dreptul să considere acțiunile lui incompatibile cu statutul de viitor polițist.