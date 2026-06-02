Individul nu ar fi vrut să accepte că femeia a pus capăt relației.

Corespondent PROTV: „Cei doi au fost împreună un an, iar femeia le-a povestit judecătorilor că a decis să încheie relația din cauza comportamentului agresiv al fostului iubit. Bărbatul nu ar fi fost de acord, iar câteva zile mai târziu a întâlnit-o pe tânără în centrul orașului. Femeia nu a vrut să discute cu el și s-a îndepărtat, moment în care, susțin procurorii, individul a intrat cu trotineta electrică în ea. Speriată, aceasta a încercat să fugă, însă a fost urmărită cu trotineta de bărbat, care a ajuns-o din urmă, a imobilizat-o, i-a smuls telefonul din mână și a lovit-o, susțin anchetatorii. S-ar fi oprit abia după ce au intervenit trecătorii. Toate scenele de violență au fost surprinse și de camerele de supraveghere din zonă, iar femeia a reușit să obțină și un ordin de protecție. Acesta a mai avut în trecut și alte condamnări, inclusiv pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, iar acum a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru tâlhărie, lovire și alte violențe. Decizia nu este definitivă.”