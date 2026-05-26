Mama fetei, o femeie de 36 de ani, a murit din cauza rănilor grave. Atenție, urmează detalii, care vă pot afecta emoțional!

Puțin după ora 6 dimineața, suspectul s-a întâlnit pe drum din comuna Luna, județul Cluj, cu actualul partener al fostei sale iubite un băiat de 18 ani.

Martorii au povestit că tinerii s-au luat la ceartă, iar iubitul adolescentei a fost înjunghiat. După atac, agresorul de 24 de ani s-ar fi îndreptat furios spre casa fetei.

Băiat: „A intrat în casă, a luat-o de păr și a băgat cuțitul. A scos-o pe fată afară, am spălat-o pe față și am strigat după ajutor. Când mă uit în stânga el a executat deja alte două femei și erau pe jos”.

Pentru mamă, o femeie de 36 de ani, după zeci de minute de resuscitare medicii au declarat decesul. Cele două tinere au ajuns și ele la spital. Adolescenta de 16 ani este în stare gravă.

Victoria Ruță, purtător de cuvânt Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj: „Pacienta a ajuns în stare gravă la spital”.

Între timp, polițiștii l-au găsit pe suspect în locuința lui. ApropiațiI spun că bărbatul și tânăra de 18 ani ar fi avut o relație îndelungată însă recent s-au despărțit. Fata a început o nouă relație, iar asta l-ar fi scos din minți.

Potivit anchetatorilor la începutul acestei luni, individul i-ar fi trimis fostei iubite mai multe mesaje de amenințare, iar tânăra a cerut ajutorul poliției. Pe numele lui fusese emis un ordin de protecție: inițial unul provizoriu în regim de urgență, ulterior altul pentru 60 de zile.

Ordinul de protecție îl obliga pe suspect să păstreze o distanță de minimum 15 metri față de victimă și de locuința acesteia. Însă nu impunea și purtarea unei brățări de monitorizare. Un vecin al victimelor susține că individul ar fi transmis amenințări online.

Iulian Timșa, purtător de cuvânt IPJ Cluj: „Pe numele agresorului figura un ordin de protecție emis de către Judecătoria Luduș la data de 14 mai”.

Oamenii povestesc că, înainte de atac, și-ar fi anunțat intențiile pe rețelele sociale.

Bărbat: „El a stat toată noaptea pe live și se lăuda că le omoară”

Acum conducerea Poliției Române trimite Corpul de Control la Inspectoratul de Poliție Cluj pentru a verifica modul în care a fost gestionat cazul și dacă tragedia putea fi prevenită.