Școala trebuie să fie aproape de casă, să aibă rezultate bune, multe activități și proiecte speciale, iar profesorii să fie stricți, dar prietenoși.

La un târg educațional din Capitală aproape 100 de licee și universități încearcă să îi convingă pe elevi că au cea mai bună ofertă pentru următorii ani.

Dincolo de profil însă, care este stabilit din start, bobocii știu ce criterii trebuie să îndeplinească liceul.

Ce își doresc elevii de la un liceu

Tânără: „Eu caut un liceu la care să fie program dimineața.”

Tânăr: „Să fie profii buni cu noi. Să știe să predea. Să fie severi ca să ne bage în sperieți.”

Tânără: „Să fiu implicată în proiecte Erasmus, să plecăm vara, activități politice la Bruxelles.”

Tânăr: „Să fiu încurajat de copii inteligenți.”

La cele 120 de standuri organizate la cel mai mare târg educațional din Capitală, 93 de licee și 12 universități s-au întrecut în prezentarea ofertelor educaționale. Primul pas în cerere: ultima medie de intrare să fie... mare.

Tânără: „Mi se pare o medie mai micuță, aș vrea un liceu cu medie mai mare, peste 9.55.”

Unii au încercat să îi convingă pe elevi cu proiecte spectaculoase, alții cu povești despre profesori.

Tânăr: „Profii își dau interesul, sunt acolo pentru voi, se focusează ca voi să înțelegeți.”

Tânără: „Profesorii sunt dedicați, vin la ore.”

Sunt elevi care aleg varianta simplă:

Tânără: „Nu avem uniformă, poți să te îmbraci cum vrei tu.”

Cum se construiește viitorul la târg

Corespondent Știrile PRO TV: „Aici se negociază viitorul, iar fiecare liceu și-a trimis cei mai buni ambasadori. Elevii din spatele standurilor încearcă să demonstreze că au ingredientele potrivite pentru următorii patru ani: comunitate, profesori buni, rezultate extraordinare și proiecte interesante. Este o competiție intensă, în care fiecare liceu încearcă să răspundă cât mai convingător la următoarea întrebare: ‘De ce să te aleg pe tine?’”

Profesor: „Noi ne bucurăm că îi vedem deciși și că nu au dubii, asta înseamnă că generația de mâine e hotărâtă și știe ce face.”

Organizator: „Caută un program relaxat, cluburi, activități extra, facilități, unele școli au cantină sau acel safe place, un spațiu în care să stea să facă teme fără să fie condiționați de un program anume.”

În cadrul târgului, copiii își pot face și cartea de identitate, însoțiți de un adult.