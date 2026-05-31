Festivalul a început odată cu lăsarea serii, iar familii și grupuri de tineri au ascultat concertele așezați pe iarbă. Aleile parcului au fost conturate apoi de lumânări aprinse.

Femeie: „N-am fost niciodată când s-au aprins luminile și eram curioasă să văd. Mi se pare spectaculos, foarte frumos.”

Femeie: „Am văzut că peste tot sunt lumini, așa că stau aici și aștept să văd luminile.”

Lumânările au fost așezate în coșulețe din hârtie, toate realizate manual.

Cei mici și-au făcut planuri și pentru următoarele zile.

Băiat: „De Ziua Copilului o să fiu la țară.”

Fată: „Mă duc la terenul părinților și o să ascundă ceva lucruri și să trebuiască să le găsim cu alți copii.”

Fată: „Aș vrea să mă dau cu barca pe lac.”

Seara s-a încheiat cu un spectacol de coregrafie cu foc.

Alesia Breban, organizator: „Au mai fost ateliere pentru copii, face painting, atelier de făcut brățări, atelier de făcut gulguțe.”

Festivalul Luminii - organizat de Cercetașii României - are deja o tradiție de 20 de ani.