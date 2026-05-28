Avocatul a transmis că acesta și-a recunoscut faptele. La ieșire din sala de judecată, suspectul a dat un răspuns cel puțin șocant.

Vă reamintim că atacul a avut loc marți dimineața, când individul s-a certat cu actualul iubit al fostei sale partenere, pe care l-a înjunghiat. Apoi, a pornit spre casa acesteia și a continuat șirul de violențe.

Mama și sora fetei au încercat s-o salveze pe victimă, dar au avut și ele de suferit. Iar mama s-a stins, după zeci de minute de resuscitări. Ceilalți 3 răniți au ajuns la spital.

La începutul lunii, atacatorul i-a trimis fostei iubite mesaje de amenințare și s-a ales cu un ordin de restricție, pe care, ulterior, l-a ignorat complet.

Acum, e acuzat de omor, tentativă de omor calificat, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție.