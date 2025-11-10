Noapte cu vizibilitate zero în Capitală: traficul îngreunat de ceața densă, șoferii circulă cu 20 km/h

S-a circulat cu dificultate în mai multe zone din București, dar și pe A3 sau A7.

Puțin după miezul nopții, vizibilitatea a fost redusă considerabil de perdeaua de ceață care s-a întins pe străzi.



Corespondent ȘtirileProTV: „Sunt în Pantelimon și aici este o ceață atât de densă încât nu pot să văd mai mult de 10 metri în fața. Mașinile care trec la această oră circula cu cel mult 20 -30 km. Asta, pentru a evita orice situație neplăcută”.



Taximetrist: „Se circulă foarte greu, mai ales pe centură, infernal. nu ai vizibilitate la 5 metri. Normal în zona asta se circulă cu 60, iar acum mergi cu 20-25”.



Bărbar: „O viteză scazuta-medie ca să ne putem adapta conform vremii de afară, pentru că este riscul foarte mare de accident.”

Potrivit InfoTrafic, ceața a redus vizibilitatea pe autostrăzile A3 și A7 și pe mai multe drumuri naționale.



