Pe agenda reuniunii miniștrilor s-ar afla suplimentarea fondurilor alocate către Ministerul Transporturilor, după cum explică sursele Știrilor ProTV. Astfel, executivul alocă încă 5,1 milioane de lei Ministerului Transporturilor pentru o intervenție de urgență pe Dunăre.

Banii provin din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, fondurile pe care Executivul le poate folosi pentru situații de urgență. Cei 5,1 milioane de lei vor fi folosiți pentru activitățile necesare intervenției de urgență stabilite printr-o hotărâre anterioară de Guvern, respectiv HG 581/2026.

Fondurile vor fi gestionate de Ministerul Transporturilor, prin Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați. Instituția trebuie să folosească banii pentru lucrările și operațiunile prevăzute în soluția tehnică adoptată pentru intervenție.

Cum vor fi cheltuiți banii alocați de Guvern pentru lucrările de pe Dunăre

Guvernul estimează că intervenția de urgență pentru redistribuirea debitelor la bifurcația Bala–Dunărea Veche are nevoie de 17,5 milioane de lei. Din această sumă, 7 milioane de lei au fost deja alocați deja, iar luni este dezbătută o nouă alocare de 5,1 milioane de lei din Fondul de Urgență.

Cei 5,1 milioane de lei alocați acum sunt destinați integral lucrărilor de dragaj, necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de curgere a apei. Astfel, 2,55 milioane de lei sunt prevăzuți pentru dragajul de la punctul critic Cochirleni, iar alți 2,55 milioane de lei pentru punctul critic Caragheorghe-Turcescu. Pentru fiecare dintre cele două zone sunt estimate lucrări de aproximativ 50.000 de metri cubi, la un cost de 51 de lei pe metru cub.

Cei 7 milioane de lei alocați anterior se raportează la restul intervenției. Necesarul estimat pentru lucrările de intervenție propriu-zise este de 6,286 milioane de lei. Banii sunt destinați lucrărilor de pregătire a zonei, scoaterii și transportului pietrei, transportului barjelor și, în principal, eșuării și fixării barjelor care vor fi folosite pentru redistribuirea debitului de la Brațul Bala către Dunărea Veche.

Din necesarul total de 17,5 milioane de lei mai rămân 5,4 milioane de lei, sumă prevăzută pentru recuperarea și demobilizarea barjelor și echipamentelor după încheierea intervenției.

Măsurile luate pentru gestionarea crizei energetice

Ședința de Guvern vine la trei zile după ce a adoptat o serie de măsuri pentru creșterea siguranței Sistemului Electroenergetic Național, în contextul unor eventuale perioade de deficit de energie electrică.

Noile prevederi îi permit Dispecerului Energetic Național din cadrul Transelectrica să dispună, până la 31 august 2026, măsuri de siguranță în cazul în care evoluția sistemului o va impune.

Potrivit hotărârii adoptate de Executiv, măsurile vor fi aplicate gradual, în funcție de necesarul real de echilibrare a sistemului.

Dacă situația se va agrava, Transelectrica va putea inclusiv să limiteze consumul de curent cu forța. Măsura se va aplica doar în cazul companiilor cu consum mare și nu vizează consumatorii casnici.

Măsurile sunt:

Creșterea rezervelor tehnologice de sisteme din unitățile de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ, în vederea utilizării acestora;

Pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziția Dispeceratului Energetic Național;

Reducerea/anularea capacității disponibile de interconexiune pe direcția export;

Reducerea/anularea schimburilor notificate pe direcția export;

Limitarea în tranșe a consumului de energie electrică, în intervalul 19:00-23:00, în condițiile stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică, document care include doar operatori economici mari consumatori, și nu vizează consumatorii casnici.

„Această hotărâre nu determină automat reducerea consumului și nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condițiile tehnice care să justifice această măsură. Aplicarea efectivă va fi în funcție de evaluările tehnice privind starea Sistemului Electroenergetic Național și de necesitatea reală de echilibrare a acestuia. Hotărârea creează cadrul legal necesar pentru utilizarea acestei măsuri de ultimă instanță, dacă analizele tehnice ale Transelectrica vor arăta că celelalte măsuri disponibile nu mai sunt suficiente pentru menținerea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național”, a transmis Guvernul după ședință.