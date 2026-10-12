Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlat apă pentru a crește debitul fluviului. Se pun, de asemenea, mari speranțe, și în ploile așteptate în această săptămână.

La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la un metru și 65 de centimetri. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune ar trebui să măsoare peste 5 metri.

Petre Min, şeful centrului de urgenţă CNCAN Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare: „Pe baza prognozelor se așteaptă cel mai scăzut nivel în zilele de 13-14 octombrie, dar nu mult sub 1,6”.

Corespondent PRO TV: „Problema apare când nivelul fluviului scade atât de mult încât pompele nu mai pot prelua debitul necesar. Și cam așa ar arăta zona de captare a apei din Dunăre. Specialiștii spun că este exact ca atunci cand ai un pai fix care nu mai ajunge la băutura de pe fundul paharului.

Haideți să vedem mai bine. Ambele reactoare sunt deja oprite controlat încă din vară, dar trebuie răcite în continuare, pentru că și după oprire reziduurile combustibilului nuclear produc căldură. Și aici intervine Dunărea! Apa fluviului este captată printr-un canal, ajunge într-un bazin, este filtrată și apoi pompată prin instalațiile de răcire. Acolo preia căldura aburului rezultat în urma arderilor din turbină, fără să intre în contact cu apa din reactor. Apoi, apa de răcire, acum mai caldă, este evacuată înapoi în Dunăre, prin canalul Seimeni.

Limita operațională este de minus 262 de centimetri, spun cei de la Cernavodă. Iar acum, Dunărea a ajuns la minus 260. Doar doi centimetri diferență!

Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile eliberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Iezer sunt eliberați suplimentar 20 de metri cubi pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii.”

Adriana Nica, Director Sistemul de Gospodărirea Apelor Călărași: „Acumularea Iezer nu va scădea pentru că va fi alimentata în același timp cu același debit de apă 18 m cubi pe secundă din acumularea Frăsinet”.

Sorin Rândașu, director adjunct Apele Române: „Aceste măsuri se vor menține în perioada 14-18 octombrie, însă veștile nu sunt foarte grozave”.

Și la Calafat debitul fluviului este la o treime față de cum ar fi trebuit să fie în această perioadă a anului. Deși prognozele arată că va crește ușor în zilele următoare, tot va rămâne mult sub medie.

Cristinel Negreanu inginer șef SGA Dolj: „Sunt și precipitații cu rol foarte important în ceea ce privește debitul și nivelul pe fluviul Dunărea”.

Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20% - estimează oficialii din ministerul Energiei.