"Schimbările de temperatură, utilizarea intensă a mijloacelor de încălzire, condiţiile meteorologice nefavorabile şi riscurile asociate acestora pot genera incendii, accidente sau pagube materiale, situaţii care pot fi evitate prin măsuri simple, adoptate din timp. Campania IGSU îşi propune să încurajeze responsabilitatea individuală şi să promoveze comportamente preventive, oferind recomandări practice pentru siguranţa locuinţei, a instalaţiilor de încălzire şi electrice, a autoturismelor, precum şi pentru protejarea instalaţiilor de apă şi pregătirea pentru eventualele întreruperi ale alimentării cu energie electrică", informează IGSU, citat de Agerpres.

Campania pune accent pe grija faţă de persoanele vulnerabile, în special vârstnici şi copii, care pot fi mai expuşi riscurilor generate de temperaturile scăzute şi de fenomenele meteorologice specifice iernii.

Prin transmiterea unor mesaje clare şi accesibile, campania urmăreşte să sublinieze faptul că prevenirea nu trebuie să înceapă odată cu primele ninsori sau cu instalarea gerului, ci înainte ca riscurile să apară. Pregătirea din timp, atenţia la detalii şi adoptarea unor măsuri preventive pot face diferenţa între o situaţie neplăcută şi una de urgenţă.

Pentru a preveni situaţiile de urgenţă şi a reduce riscurile specifice sezonului rece, cetăţenii sunt sfătuiţi să verifice mijloacele de încălzire, să cureţe şi să verifice periodic coşurile de fum, sobele şi instalaţiile de încălzire şi să nu utilizeze echipamente defecte sau să lase focul şi aparatele de încălzire nesupravegheate.

"Verifică instalaţiile electrice! Asigură-te că prizele, cablurile şi prelungitoarele sunt în stare bună. Evită suprasolicitarea instalaţiei electrice şi utilizarea improvizaţiilor. Pregăteşte-ţi locuinţa pentru iarnă! Verifică acoperişul, jgheaburile, ferestrele şi căile de acces. Îndepărtează obiectele care pot fi luate de vânt şi asigură-te că locuinţa este pregătită pentru condiţiile meteorologice specifice sezonului rece", precizează IGSU.