Nicușor Dan și-a dat singur notă la bilanțul primelor 100 de zile de mandat. „Eu sunt o persoană exigentă”

04-09-2025 | 19:51
nicusor dan ilie bolojan
Președintele Nicușor Dan consideră că și-a atins obiectivele în primele trei luni de mandat, subliniind stabilitatea guvernamentală, controlul deficitului și prezența internațională consistentă a României.

Mihai Niculescu

Președintele Nicușor Dan a făcut joi un bilanț al primelor 100 de zile de mandat, declarându-se mulțumit de realizările obținute în această perioadă marcată de provocări majore pe plan intern și extern. Într-o intervenție la Antena 1, șeful statului și-a acordat o notă de 7-8, justificând-o prin caracterul său exigent, arată news.ro.

Trei provocări majore ale începutului de mandat

Președintele a identificat trei provocări principale cu care s-a confruntat în primele luni de guvernare. „A fost o provocare cu formarea unui guvern care să fie stabil. Asta s-a întâmplat, după care am avut o provocare cu deficitul. Și, din fericire, până acum lucrurile sunt sub control", a spus Nicușor Dan.

Prima provocare, formarea unui guvern stabil, a fost rezolvată prin constituirea unei coaliții funcționale, în ciuda contexului politic complex generat de anularea alegerilor prezidențiale.

În ceea ce privește gestionarea deficitului bugetar, președintele a subliniat că România și-a păstrat credibilitatea pe piețele financiare internaționale. „Am avut cele două evaluări de la agențiile de rating și România și-a păstrat statutul de recomandat investitorilor. Asta e lucrul important", a precizat șeful statului.

nicusor dan
Nicuşor Dan: „Nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv”

Prezența internațională - restabilirea încrederii

A treia provocare a vizat restabilirea poziției României pe scena internațională după șocul anulării alegerilor prezidențiale. „Și apoi o prezență externă care a fost, în opinia mea, consistentă, cu foarte multe prezențe și la reuniuni și în discuții bilaterale, care era necesară pentru Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România, o țară care a avut niște alegeri anulate, care este direcția", a explicat Nicușor Dan.

Această dimensiune diplomatică a fost crucială pentru restabilirea încrederii partenerilor europeni și internaționali în stabilitatea democratică a României, consideră șeful statului.

Autoevaluarea la primele 100 de zile de mandat

Provocat să își acorde o notă pentru performanța din primele 100 de zile, președintele a vrut să lase loc de mai bine: „Eu sunt o persoană exigentă. 7-8, așa ceva".

Solicitat să comenteze ce ar fi făcut diferit, Nicușor Dan a recunoscut că și-a pus singur această problemă: „Tot timpul te gândești că ai fi putut să faci lucrurile într-o altă ordine. Dar, una peste alta, eu cred că astea au fost obiectivele și ele au fost atinse".

Sursa: News.ro

