Liderii coaliţiei şi Nicuşor Dan se întâlnesc, marți, la Cotroceni. Tema pe care o vor aborda

01-09-2025 | 22:40
Inquam Photos / Octav Ganea

Liderii partidelor din coaliţia de guvernare au fost invitaţi, marţi, la discuţii la Cotroceni de către preşedintele Nicuşor Dan, printre temele abordate fiind şi cea legată de reforma din administraţia publică, care a iscat tensiuni în coaliţie.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a confirmat că întâlnirea va avea loc, marţi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. La discuţii va fi prezent şi premierul Ilie Bolojan, totodată lider al PNL.

”Bineînţeles că, după începerea sesiunii parlamentare, era şi cazul să se întâlnească preşedinţele cu liderii coaliţiei. E absolut firesc să se întâmple acest lucru, nu e nimic rău. Şi da, preşedintele e mediator, dacă trebuie să medieze ceva... în acest moment nu trebuie speculat. Această întâlnire este o întâlnire absolut normală la începutul sesiunii parlamentare şi dacă nu ar fi fost acea situaţie cu asumarea pe autorităţile locale şi centrale, era nevoie de o astfel de întâlnire”, a declarat, luni. Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a recunoscut că sunt necesare unele clarificări în privinţa disponibilizărilor care se vor face în administraţia locală şi centrală şi că e nevoie de două sau trei săptămâni pentru o analiză.

”Susţinem acele măsuri care trebuie incluse în asumarea pe administraţia locală şi centrală, dar e nevoie de timp, de două săptămâni, de trei săptămâni, din mai multe motive. Cifrele trebuie clarificate, fiindcă raportările nu erau la fel. Pe de altă parte, comunicarea a fost greşită când unii au vorbit de 20 la sută (disponibilizări – n.r.), alţii de 40 la sută. De fapt, nu e vorba nici de 20, nici de 40 sau 45 la sută, fiindcă noi vorbim de posturi ocupate. Dacă vorbim despre posturi ocupate, atunci se vorbeşte în cel mai rău caz de 13 la sută”, a afirmat Kelemen Hunor.

Adrian Caciu, Marcel Ciolacu
Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: „Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”

Potrivit liderului UDMR, Kelemen Hunor, sunt unele autorităţi locale unde se poate ajunge la 20 la sută disponibilizări, dar comunele mici nu pot atinge acest procent pentru că rămân fără angajaţi.

”Într-adevăr, e nevoie de timp şi aceste două-trei săptămâni sunt necesare pentru a clarifica. Dar trebuie să mergem cu aceste măsuri mai departe”, a adăugat Kelemen Hunor.

