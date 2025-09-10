Nicușor Dan explică ce va face România dacă intră drone rusești în spațiul aerian: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”

Stiri actuale
10-09-2025 | 15:09
Nicușor Dan
Inquam Photos / Mălina Norocea

Nicușor Dan dă asigurări că România este pregătită să acționeze dacă va ajunge într-o situație similară în care dronele rușilor ar invada spațiul aerian național.

autor
Adrian Popovici ,  Teodora Suciu

Șeful statului a explicat că România este pregătită pentru o eventualitatea în care dronele Rusiei ar ajunge în spațiul aerian românesc, subliniind că „oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”.

Nicușor Dan a mai dat asigurări că deși gradul de alertă nu a fost ridicat după în țara noastră după incidentele din Polonia, autoritățile de la București, au la dispoziție instrumentele necesare pentru a acționa.

Șeful statului a făcut referire la faptul că autoritățile d ela Varșovia au decis să doboare unele dintre aparatele rusești care au intrat în spațiul lor aerian, dar și la faptul că în urmă cu câteva luni Parlamentul a adoptat o lege care oferă Ministerului Apărării dreptul de a ridica avioane de luptă de la sol pentru a intercepta și doborî dronele care încalcă spațiul aerian.

„Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați (...) Da, în urma legii pe care Parlamentul a dat-o, dacă nu mă înșel în martie, și a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt gata”, a declara președintele.

Citește și
Aeroport Polonia
Posibile perturbări ale traficului aerian ca urmare a suspendării temporare a zborurilor pe patru aeroporturi din Polonia

Legea anti-drone, adoptată

La jumătate lunii mai, Ilie Bolojan, președinte interimar al României în acel moment, a promulgat legea care permite doborârea dronelor în spaţiul aerian românesc şi cea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român.

CCR a respins, în martie, sesizările AUR, POT şi SOS România la Legea privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional şi la Legea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român.

Legile au fost adoptate de Parlament în februarie şi atacate la CCR de AUR, POT şi S.O.S România.

Inițiat de Guvern, ”legea dronelor” precizează că o dronă care trece ilegal frontiera noastră și zboară fără autorizare poate fi neutralizată sau chiar distrusă.

Proiect de Lege privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional, art. 21, alineat 1: „Aeronava fără pilot la bord care trece ilegal frontiera de stat a României și zboară în spațiul aerian național fără autorizare poate fi distrusă, neutralizată sau poate fi preluat controlul asupra acesteia."

Rămâne acum ca autoritățile să decidă cine va avea dreptul să ia decizia să doboare aceste drone.

General Virgil Bălăceanu, fost comandant al Brigăzii Multinaționale Seebrig: „De regulă, în asemenea situații, este vorba despre comandanții care sunt în misiune în zona respectivă. Aceștia ar trebui să aibă dreptul să ordone foc asupra dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian al României. Combatarea este o problemă dificilă, trebuie să existe cadru legislativ adecvat, trebuie să existe mijloacele pentru combatere - într-o anumită măsură le avem, ele vor fi îmbunătățite prin programele de înzestrare - și trebuie să avem un lanț foarte scurt a deciziei de deschidere a focului. Să sperăm că prin ordinele care se vor da în baza legii acțiunea să se realizeze într-un timp foarte scurt, pentru că nu ai foarte mult timp la dispoziție pentru executarea misiunii.”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, nicusor dan, drone,

Dată publicare: 10-09-2025 15:09

Articol recomandat de sport.ro
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Citește și...
Donald Tusk: Polonia este mai aproape de un război decât în orice alt moment după Al Doilea Război Mondial
Stiri externe
Donald Tusk: Polonia este mai aproape de un război decât în orice alt moment după Al Doilea Război Mondial

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri în Parlament că, în urma încălcării spațiului aerian polonez de către drone ruse, Polonia este mai aproape de un conflict deschis decât în orice alt moment de la al Doilea Război Mondial încoace.

Posibile perturbări ale traficului aerian ca urmare a suspendării temporare a zborurilor pe patru aeroporturi din Polonia
Stiri actuale
Posibile perturbări ale traficului aerian ca urmare a suspendării temporare a zborurilor pe patru aeroporturi din Polonia

Ministerul de Externe avertizează asupra posibilelor perturbări ale traficului aerian în Polonia, după suspendarea temporară a zborurilor pe patru aeroporturi.

Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO
Stiri externe
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia a invocat articolul 4 NATO după acest incident.

Recomandări
Sindicatele pregătesc un protest de amploare în Capitală. Sunt deja manifesații în țară. „Suntem nemulțumiți de austeritate”
Stiri actuale
Sindicatele pregătesc un protest de amploare în Capitală. Sunt deja manifesații în țară. „Suntem nemulțumiți de austeritate”

Sindicatele se mobilizează și anunță un protest de amploare în Capitală, luna viitoare.

Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii. Progresele făcute de CE în direcțiile asumate la începutul mandatului
EURomânia
Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii. Progresele făcute de CE în direcțiile asumate la începutul mandatului

Siguranța locurilor de muncă, facturile de la iarnă, AI și securitatea s-au aflat în centrul atenției la Strasbourg. Ursula von der Leyen a ținut în fața deputaților discursul despre Starea Uniunii.

Atacul rusesc de la granița României, filmat din Periprava. Momentul în care a explodat o dronă. VIDEO
Stiri actuale
Atacul rusesc de la granița României, filmat din Periprava. Momentul în care a explodat o dronă. VIDEO

Atacul cu drone al Rusiei asupra localității ucrainene Vâlcov, aflată la granița României, a fost filmat de o persoană aflată în localitatea tulceană Periprava.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Septembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28