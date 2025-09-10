Nicușor Dan explică ce va face România dacă intră drone rusești în spațiul aerian: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”

Nicușor Dan dă asigurări că România este pregătită să acționeze dacă va ajunge într-o situație similară în care dronele rușilor ar invada spațiul aerian național.

Șeful statului a explicat că România este pregătită pentru o eventualitatea în care dronele Rusiei ar ajunge în spațiul aerian românesc, subliniind că „oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”.

Nicușor Dan a mai dat asigurări că deși gradul de alertă nu a fost ridicat după în țara noastră după incidentele din Polonia, autoritățile de la București, au la dispoziție instrumentele necesare pentru a acționa.

Șeful statului a făcut referire la faptul că autoritățile d ela Varșovia au decis să doboare unele dintre aparatele rusești care au intrat în spațiul lor aerian, dar și la faptul că în urmă cu câteva luni Parlamentul a adoptat o lege care oferă Ministerului Apărării dreptul de a ridica avioane de luptă de la sol pentru a intercepta și doborî dronele care încalcă spațiul aerian.

„Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați (...) Da, în urma legii pe care Parlamentul a dat-o, dacă nu mă înșel în martie, și a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt gata”, a declara președintele.

Legea anti-drone, adoptată

La jumătate lunii mai, Ilie Bolojan, președinte interimar al României în acel moment, a promulgat legea care permite doborârea dronelor în spaţiul aerian românesc şi cea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român.

CCR a respins, în martie, sesizările AUR, POT şi SOS România la Legea privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional şi la Legea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român.

Legile au fost adoptate de Parlament în februarie şi atacate la CCR de AUR, POT şi S.O.S România.

Inițiat de Guvern, ”legea dronelor” precizează că o dronă care trece ilegal frontiera noastră și zboară fără autorizare poate fi neutralizată sau chiar distrusă.

Proiect de Lege privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional, art. 21, alineat 1: „Aeronava fără pilot la bord care trece ilegal frontiera de stat a României și zboară în spațiul aerian național fără autorizare poate fi distrusă, neutralizată sau poate fi preluat controlul asupra acesteia."

Rămâne acum ca autoritățile să decidă cine va avea dreptul să ia decizia să doboare aceste drone.

General Virgil Bălăceanu, fost comandant al Brigăzii Multinaționale Seebrig: „De regulă, în asemenea situații, este vorba despre comandanții care sunt în misiune în zona respectivă. Aceștia ar trebui să aibă dreptul să ordone foc asupra dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian al României. Combatarea este o problemă dificilă, trebuie să existe cadru legislativ adecvat, trebuie să existe mijloacele pentru combatere - într-o anumită măsură le avem, ele vor fi îmbunătățite prin programele de înzestrare - și trebuie să avem un lanț foarte scurt a deciziei de deschidere a focului. Să sperăm că prin ordinele care se vor da în baza legii acțiunea să se realizeze într-un timp foarte scurt, pentru că nu ai foarte mult timp la dispoziție pentru executarea misiunii.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













