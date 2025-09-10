Posibile perturbări ale traficului aerian ca urmare a suspendării temporare a zborurilor pe patru aeroporturi din Polonia

Ministerul de Externe avertizează asupra posibilelor perturbări ale traficului aerian în Polonia, după suspendarea temporară a zborurilor pe patru aeroporturi.

MAE anunță cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Polonă că, în dimineața zilei de 10 septembrie, au fost suspendate temporar operațiunile de zbor pe patru aeroporturi internaționale din Polonia.

Aeroporturile afectate sunt:

-Aeroportul Frederic Chopin,

-Aeroportul Modlin Mazovia din Varșovia,

-Aeroportul Lublin,

-Aeroportul Rzeszów.

Ca urmare a acestei suspendări, pot apărea perturbări în traficul aerian în perioada următoare.

Stare de alertă în Polonia din cauza dronelor rusești

Polonia a intrat în stare de alertă după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul său aerian. Spre deosebire de incidentele anterioare, autoritățile poloneze au decis să doboare dronele și au activat Articolul 4 din Tratatul NATO.

Articolul 4 permite unui stat membru să ceară consultări oficiale cu ceilalți aliați atunci când se simte amenințat. Este a opta oară când acest articol este invocat, ultima dată fiind pe 24 februarie 2022, la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













