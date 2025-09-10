Posibile perturbări ale traficului aerian ca urmare a suspendării temporare a zborurilor pe patru aeroporturi din Polonia

Stiri actuale
10-09-2025 | 14:28
Aeroport Polonia
Getty Images

Ministerul de Externe avertizează asupra posibilelor perturbări ale traficului aerian în Polonia, după suspendarea temporară a zborurilor pe patru aeroporturi.

autor
Claudia Alionescu

MAE anunță cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Polonă că, în dimineața zilei de 10 septembrie, au fost suspendate temporar operațiunile de zbor pe patru aeroporturi internaționale din Polonia.

Aeroporturile afectate sunt:

-Aeroportul Frederic Chopin,

-Aeroportul Modlin Mazovia din Varșovia,

Citește și
incendiu
MAE, atenţionare de călătorie în Italia. Cod roşu de incendii de vegetaţie

-Aeroportul Lublin,

-Aeroportul Rzeszów.

Ca urmare a acestei suspendări, pot apărea perturbări în traficul aerian în perioada următoare.

Stare de alertă în Polonia din cauza dronelor rusești

Polonia a intrat în stare de alertă după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul său aerian. Spre deosebire de incidentele anterioare, autoritățile poloneze au decis să doboare dronele și au activat Articolul 4 din Tratatul NATO.

Articolul 4 permite unui stat membru să ceară consultări oficiale cu ceilalți aliați atunci când se simte amenințat. Este a opta oară când acest articol este invocat, ultima dată fiind pe 24 februarie 2022, la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Armata poloneză, în alertă maximă

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Polonia, romania, MAE, aeroport, zboruri, suspendare,

Dată publicare: 10-09-2025 14:28

Articol recomandat de sport.ro
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Citește și...
MAE, atenționare pentru români. Circulație perturbată în nordul Angliei și Țării Galilor din cauza furtunii Floris
Stiri externe
MAE, atenționare pentru români. Circulație perturbată în nordul Angliei și Țării Galilor din cauza furtunii Floris

MAE avertizează românii care se află sau călătoresc în nordul Angliei și Țara Galilor că, pe 4 august, furtuna Floris poate provoca perturbări în transportul rutier, feroviar și aerian.

MAE, atenţionare de călătorie în Italia. Cod roşu de incendii de vegetaţie
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie în Italia. Cod roşu de incendii de vegetaţie

MAE avertizează cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Sicilia că, pe 21 iulie, există risc ridicat de incendii de vegetație, conform unei alerte emise de Protecția Civilă a regiunii.

Atenționare de călătorie pentru românii care vizitează insulele Flores sau Bali, din cauza unei noi erupții vulcanice
Stiri Diverse
Atenționare de călătorie pentru românii care vizitează insulele Flores sau Bali, din cauza unei noi erupții vulcanice

MAE a emis joi o atenționare pentru românii care călătoresc, tranzitează sau intenționează să viziteze insulele Flores și Bali, din Indonezia, din cauza unei noi erupții vulcanice.

Recomandări
„Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen: Se conturează o nouă ordine mondială bazată pe putere
Stiri externe
„Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen: Se conturează o nouă ordine mondială bazată pe putere

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs în Parlamentul European despre starea Uniunii, în care a prezentat principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor.

Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO
Stiri externe
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia a invocat articolul 4 NATO după acest incident.

Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia
Stiri Economice
Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia

Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, în timp real, de pe o platformă online. De anul viitor, România va avea o astfel de aplicație de planificare bugetară, spune ministrul Finanțelor, după o discuție cu Banca Mondială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Septembrie 2025

03:13:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28