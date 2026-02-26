„ANSVSA va intensifica misiunile de control în adăposturile publice și private pentru a asigura respectarea standardelor de cazare și îngrijire și va oferi suport metodologic autorităților locale pentru conformarea la normele în vigoare. Totodată, ANSVSA își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Colegiul Medicilor Veterinari pentru implementarea unui program național de sterilizare în masă, considerat esențial pentru reducerea abandonului și prevenirea supraaglomerării adăposturilor”, se arată într-un comunicat al instituției.

Întâlnire la Casa Eliad pe tema câinilor fără stăpân

O întâlnire organizată de Administrația Prezidențială, sub coordonarea consilierului prezidențial Diana Pungă, pe tema situației câinilor fără stăpân a avut loc joi la Casa Eliad din București.

La discuții au participat conducerea ANSVSA, directorii executivi ai structurilor județene, reprezentanți ai Colegiului Medicilor Veterinari, ASPA, organizații neguvernamentale, Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul IGPR.

ANSVSA salută inițiativa de a facilita un dialog deschis între instituțiile statului și societatea civilă și consideră că actuala situație poate fi soluționată doar printr-o abordare sistemică, în care expertiza sanitar-veterinară să sprijine direct politicile publice de prevenție și control.

„Cruzimea față de animale este inacceptabilă, iar rolul ANSVSA este de a asigura aplicarea riguroasă a legislației și de a sprijini comunitățile locale în transformarea adăposturilor în spații care respectă viața și bunăstarea animalelor”, se mai arată în comunicat.

Protest după scandalul de la Suraia

În paralel, Autoritatea urmărește clarificarea barierelor administrative care limitează acțiunile comune cu Birourile pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Române, în vederea creării unui mecanism rapid de intervenție în cazurile de abuz sau gestionare defectuoasă.

„Am transmis un punct de vedere foarte clar către Parlament: ne asumăm interzicerea eutanasiei, dar cu o condiție esențială – statul român să asigure finanțarea necesară pentru introducerea, în Programul Strategic al ANSVSA, a campaniei de sterilizare obligatorie. Dacă nu rezolvăm cauza care generează acest fenomen, vom rămâne captivi într-un cerc vicios, gestionând doar efectele fără a elimina problema câinilor de pe străzi”, a afirmat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, citat în comunicat.

Peste 1.000 de persoane au participat duminică, în Parcul Izvor, la un protest organizat de ONG-ul Dreptate pentru Animale. Participanții au afișat pancarte și mesaje prin care cer reformarea sistemului de gestionare a câinilor fără stăpân, mai multă transparență în cheltuirea fondurilor publice și sancționarea abuzurilor din adăposturi.

Protestul a avut loc în contextul scandalului izbucnit la adăpostul din Suraia, județul Vrancea, imagini apărute în spațiul public arătând maltratarea și eutanasierea a peste 200 de câini. Cazul a generat reacții puternice în societate și a reaprins dezbaterea privind modul în care autoritățile gestionează problema animalelor fără stăpân.