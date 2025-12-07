Nereguli descoperite la târgurile de Crăciun din toată țara. Ce amenzi au dat inspectorii ANPC

07-12-2025 | 10:17
targ de craciun

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat târguri de Crăciun din întreaga ţară şi au descoperit mai multe nereguli. Pentru deficienţele constatate au fost date amenzi de aproape 200.000 de lei.  

autor
Mihaela Ivăncică

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au transmis că au fost desfăşurate controale la Târgurile de Crăciun, fiind verificată activitatea a peste 220 de operatori economici din întreaga ţară.

Echipele de control au dat 48 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 198.000 de lei şi 109 avertismente.

De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 52.000 de lei, iar activitatea unui operator economic a fost sistată temporar, până la remedierea deficienţelor.

Principalele neconformităţi constatate au fost: condiţii necorespunzătoare de depozitare şi păstrare; lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori; lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte substanţele cu potenţial alergen; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare.

Alte nereguli au fost: produse finite şi materii prime fără elementele de identificare şi caracterizare necesare stabilirii trasabilităţii; deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română, lipsa informaţiilor privind perioada promoţională; absenţa graficelor de monitorizare a frecvenţei schimbării uleiului.

Sursa: News.ro

