Cum să îți organizezi bagajul ca să nu plătești extra la avion. Sfaturi și idei simple

28-12-2025
bagaj
Taxele pentru bagaje impuse de companiile aeriene pot transforma o călătorie aparent ieftină într-una costisitoare.  

Anca Lupescu

Din fericire, există trucuri inteligente pe care le poți folosi ca să eviți aceste costuri suplimentare. Iată cum să îți organizezi bagajul ca să nu plătești extra la avion.

Cum îți organizezi bagajul de avion eficient

Poartă în avion articolele cele mai voluminoase

Paltoanele, bocancii și puloverele groase ocupă cel mai mult spațiu într-o valiză. Purtarea lor în avion eliberează mult loc în bagaj. Îmbracă-te în straturi subțiri astfel încât să ai un bagaj ușor și să ai parte de confort termic. Acest lucru e important în special dacă mergi în destinații reci.

Folosește saci de compresie pentru haine

Sacii de compresie reduc semnificativ volumul hainelor. Aceștia funcționează prin eliminarea aerului din țesături, micșorând puloverele și gecile până la o fracțiune din dimensiunea inițială. Deși reduc volumul, nu reduc greutatea, așa că bagajul trebuie cântărit pentru a respecta limitele impuse de compania aeriană.

Alege produse de toaletă solide în locul celor lichide

Produsele de toaletă solide nu sunt supuse restricțiilor pentru lichide și sunt, de regulă, mai mici și mai ușoare. Șampoanele solide, deodorantele tip stick sau tabletele de pastă de dinți nu intră sub incidența limitelor de securitate și rezistă mai mult decât pare.

În plus, nu există riscul scurgerilor în bagaj, o problemă frecventă la recipientele din plastic. Există multe variante solide în magazinele de produse pentru călătorii sau eco, iar acestea sunt adesea mai compacte decât echivalentele lichide.

Folosește cuburi de organizare pentru bagaj

Cuburile de organizare ajută la sortarea și comprimarea obiectelor din bagaj. Fiecare cub poate fi alocat unei categorii: tricouri, lenjerie, pantaloni, și simplifică procesul de reîmpachetare. În călătoriile mai lungi, pot fi folosite și pentru separarea hainelor curate de cele murdare. Ocupă puțin spațiu și eficientizează împachetarea și despachetarea.

Aceste huse textile cu fermoar ajută la compartimentarea obiectelor, astfel încât bagajul să nu devină dezordonat de fiecare dată când este deschis. Hainele pot fi organizate pe zile, ținute sau tipuri: tricouri într-un cub, lenjerie și șosete în altul etc.

bagaj

Cum să împachetezi ca un profesionist

Rulează hainele, nu le împături

Împăturirea este depășită. Rularea hainelor economisește spațiu și reduce șifonarea. Motivul este simplu: rularea elimină pliurile rigide, care provoacă cutele. În plus, obții pachete mai compacte, ușor de așezat și de adaptat în colțurile greu accesibile ale bagajului.

Sfat practic: rulează articole similare împreună, de exemplu echipamentul sport, pentru acces rapid fără a răscoli tot bagajul.

Umple pantofii cu șosete și obiecte mici

Pantofii sunt voluminoși și ocupă mult spațiu. Interiorul lor nu trebuie irosit. Poate fi umplut cu șosete rulate, curele sau alte obiecte mici și rezistente. Această metodă ajută și la menținerea formei pantofilor, mai ales a celor din piele sau cu structură rigidă. Este o tehnică de optimizare a spațiului care permite folosirea fiecărui centimetru din bagaj.

bagaj

Optimizarea inteligentă a spațiului din bagaj

Alege haine cu utilizări multiple

Fiecare obiect din bagaj ar trebui să aibă mai multe utilizări. De exemplu, o eșarfă poate fi folosită ca pareo, pătură de picnic sau pernă improvizată. Pantalonii cu fermoar care se transformă în pantaloni scurți sunt un alt exemplu. Alegerea hainelor versatile reduce numărul de articole necesare și permite adaptarea la contexte diferite fără a supraîncărca bagajul.

Așază obiectele grele lângă roți

Această metodă ține de echilibru. Când obiectele mai grele, precum pantofii sau produsele de toaletă, sunt puse în partea valizei unde se află roțile, greutatea se distribuie mai uniform, iar valiza este mai ușor de manevrat.

Așază hainele în straturi pentru controale rapide de securitate

Obiectele care ar putea fi scoase la control: electronice, lichide sau jachete subțiri, ar trebui plasate în partea de sus a valizei. În acest fel, la verificare, bagajul poate fi deschis fără a fi răscolit complet. Metoda ajută la fluidizarea procesului de control și reduce situațiile incomode.

Ia cu tine o geantă pliabilă pentru drumul de întoarcere

Cumpărăturile se adună, suvenirurile apar, iar rufele murdare se înmulțesc. De aceea, este util să ai în bagaj o geantă textilă. Poate fi folosită și ca geantă de zi pe durata călătoriei. Alternativ, ia-ți un sac de gunoi și pune-ți hainele murdare. Ocupă foarte puțin spațiu și oferă flexibilitate atunci când bagajele devin mai voluminoase la întoarcere.

