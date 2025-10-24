Șobolan filmat în timp ce se plimba printre produse într-o brutărie din București. ANPC a închis temporar unitatea. VIDEO

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au închis temporar, vineri, o brutărie din Bucureşti, unde un şobolan se plimba printre produse, scena fiind filmată de un consumator şi postată în mediul online.

Unitatea a primit două amenzi, în valoare totală de 12.000 de lei şi au fost retrase de la vânzare zeci de kilograme de produse.

Un şobolan a fost filmat în timp ce se plimba printre pâini şi alte produse ale unei brutării din Bucureşti, iar scenele respective au fost postate pe o reţea de socializare.

”Ca urmare a apariţiei în mediul online a unui material video care evidenţia prezenţa unui rozător într-o unitate ce comercializa diverse sortimente de panificaţie, ANPC s-a autosesizat şi a dispus declanşarea unui control operativ. Ca urmare a neconformităţilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancţiuni: două sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 12.000 lei, oprirea definitivă de la comercializare pentru 85 de kilograme în valoare de 1.400 lei, oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor”, a transmis, vineri, ANPC, într-un comunicat de presă.

Comisarii ANPC au constatat că mijloacele de transport utilizate pentru transportul produselor de panificaţie nu erau igienizate, iar produsele finite erau depozitate împreună cu materiile prime.

De asemenea, spaţiul de producţie era neigienizat, mesele de lucru aveau canturi lipsă, rastelul utilizat pentru dospirea produselor de panificaţie avea cadrele metalice murdare, iar poliţele din lemn erau nefinisate, cu depuneri de aluat

Echipele de control au mai descoperit că grila ventilatorului era murdară şi prezenta risc de contaminare, iar în spaţiul de comercializare lipseau plăcile de faianţă în anumite zone, partea superioară a vitrinei de expunere a produselor prezenta protecţie incompletă, iar la ridicarea poliţelor vitrinei frigorifice pentru prăjituri s-au constatat acumulări aderente de resturi alimentare.

