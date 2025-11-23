ANPC primește „puteri sporite”: comercianții care nu înlocuiesc rapid produsele riscă amenzi semnificative

Stiri actuale
23-11-2025 | 16:18
anpc

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului apreciază că modificările prevăzute de Legea nr. 190/2025, recent promulgată de preşedintele Nicuşor Dan, oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient. 

autor
Vlad Dobrea

”Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor subliniază contribuţia semnificativă a modificărilor prevăzute de Legea nr. 190/2025, care consolidează cadrul juridic privind drepturile consumatorilor şi responsabilităţile comercianţilor în ceea ce priveşte vânzarea bunurilor şi soluţionarea situaţiilor de neconformitate”, arată, duminică, ANPC, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, prin noua lege, sunt menţinute sancţiunile cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în articolele esenţiale privind conformitatea bunurilor, însă este adusă o clarificare importantă: lista faptelor sancţionabile este extinsă prin includerea expresă a art. 11 alin. (7).

Art. 11 alin. (7) din OUG nr. 140/2021 prevede: ”Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.”

”Prin includerea art. 11 alin. (7) în sfera sancţiunilor, legea oferă Autorităţii un instrument suplimentar pentru a interveni eficient atunci când comercianţii refuză sau întârzie nejustificat înlocuirea bunurilor neconforme, când creează consumatorilor inconveniente semnificative sau când nu respectă termenul maxim legal de 30 de zile pentru constatarea neconformităţii”, a mai transmis ANPC.

Citește și
Diana Buzoianu
Diana Buzoianu: Tăierile ilegale ale arborilor din spaţiile verzi urbane trebuie să devină infracţiuni sancţionate penal

Potrivit reprezentanţilor Autorităţii, cuantumul sancţiunilor menţinute între 5.000 şi 25.000 de lei reflectă:

  • proporţionalitatea între gravitatea faptelor şi impactul asupra consumatorului;
  • importanţa creşterii nivelului de responsabilitate comercială, mai ales în contextul creşterii vânzărilor online;
  • necesitatea unei protecţii reale şi efective pentru consumatori;
  • crearea unui mecanism preventiv capabil să descurajeze practicile ce generează întârzieri, refuzuri sau inconveniente nejustificate.

”ANPC consideră că această modificare legislativă reprezintă un instrument solid şi necesar pentru asigurarea respectării garanţiilor legale, pentru creşterea încrederii consumatorilor şi pentru protejarea corectă şi completă a drepturilor acestora”, se mai arată în comunicatul citat.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie.

Sursa: News.ro

Etichete: anpc, amendă, lege, comercianti,

Dată publicare: 23-11-2025 16:18

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Diana Buzoianu: Tăierile ilegale ale arborilor din spaţiile verzi urbane trebuie să devină infracţiuni sancţionate penal
Stiri actuale
Diana Buzoianu: Tăierile ilegale ale arborilor din spaţiile verzi urbane trebuie să devină infracţiuni sancţionate penal

Ministerul Mediului anunţă că a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede sancţiuni penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spaţiile verzi din localităţi.

Record istoric: Ceasul unui pasager de pe Titanic, vândut cu 1,9 milioane de euro – martorul ultimei ore a navei
Stiri actuale
Record istoric: Ceasul unui pasager de pe Titanic, vândut cu 1,9 milioane de euro – martorul ultimei ore a navei

Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la unul dintre cei mai bogaţi pasageri de pe Titanic, a obţinut un preţ record de 1,78 milioane de lire sterline la o licitaţie, relatează BBC.

Lege promulgată. Amenzi de până la 25.000 de lei pentru comercianţii care nu înlocuiesc produsele neconforme
Stiri actuale
Lege promulgată. Amenzi de până la 25.000 de lei pentru comercianţii care nu înlocuiesc produsele neconforme

Președintele Nicuşor Dan a promulgat legea care sancționează comercianții cu 5.000–25.000 de lei dacă nu înlocuiesc produsele neconforme în 30 de zile.

Recomandări
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
Stiri externe
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 Noiembrie 2025

02:19:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 11

22:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28