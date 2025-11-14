Comisarii ANPC au aplicat amenzi uriașe. Au găsit mucegai în spații de cazare și produse cu nicotină vândute minorilor

Stiri actuale
14-11-2025 | 17:51
Minori țigări
Getty Images

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 3,2 milioane de lei în urma controalelor desfăşurate în această săptămână la nivel naţional.

autor
Claudia Alionescu

Astfel, au fost găsite mai multe nereguli, printre care butelii neconforme, cu urme de coroziune şi rugină, vânzarea produselor cu nicotină minorilor, condiţii improprii în spaţiile de cazare, precum infiltraţii, depuneri de mucegai, lipsa plaselor de protecţie, prestarea serviciilor în spaţii neautorizate, dar şi produse alimentare expirate.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, vineri, că, în perioada 10 – 14 noiembrie, au fost controlaţi 1.240 de operatori economici, la nivelul întregii ţări.

Au fost date 651 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 3,26 milioane lei, fiind oprite definitiv de la comercializare produse neconforme, în valoare de peste 254.000 de lei.

De asemenea, pentru zece operatori economici a fost oprită temporar activitatea până la remedierea deficienţelor.

Citește și
Blocuri
Controale ANPC la aproape 500 de dezvoltatori imobiliari. Ce au găsit inspectorii

Principalele neconformităţi constatate au fost:

-butelii neconforme, cu urme de coroziune, rugină şi deformări structurale;

-comercializarea produselor cu nicotină minorilor;

-expunerea spre comercializare a produselor cu nicotină cu termenul de valabilitate expirat; produse de vapat ce conţin nicotină care nu erau însoţite de traducerea în limba română a avertismentelor obligatorii;

-prestarea serviciilor în spaţii neautorizate.

Alte nereguli au fost condiţii improprii în camerele destinate turiştilor, din spaţiile de cazare, precum: (infiltraţii, depuneri de mucegai, depuneri de impurităţi în cabinele de duş, lipsa plaselor de protecţie împotriva insectelor la ferestre şi absenţa certificatului de efectuare a operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare); deficienţe de informare pentru produsele oferite spre comercializare; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne tocată, preparate din carne).

De asemenea, comisarii ANPC au mai identificat produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare; produse alimentare cu data limită de consum depăşită; lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori.

Caz șocant în Italia. O româncă a fost răpită, drogată și obligată să întrețină relații intime. Cum a reușit să scape

Sursa: News.ro

Etichete: anpc, amenzi, nereguli,

Dată publicare: 14-11-2025 17:51

Articol recomandat de sport.ro
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Citește și...
ANPC a verificat peste 570 de IFN-uri şi a dat amenzi de aproape 1,5 milioane de lei. Principalele abateri
Stiri actuale
ANPC a verificat peste 570 de IFN-uri şi a dat amenzi de aproape 1,5 milioane de lei. Principalele abateri

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 570 de instituţii financiare nebancare (IFN-uri) şi au dat 256 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproape 1,5 milioane de lei.

Controale ANPC la aproape 500 de dezvoltatori imobiliari. Ce au găsit inspectorii
Stiri actuale
Controale ANPC la aproape 500 de dezvoltatori imobiliari. Ce au găsit inspectorii

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafeţelor utile minime.

Şefii ANPC revin la muncă: Curtea de Apel le-a ridicat interdicţia de a-şi exercita funcţiile
Stiri actuale
Şefii ANPC revin la muncă: Curtea de Apel le-a ridicat interdicţia de a-şi exercita funcţiile

Şeful interimar al ANPC Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, se pot întoarce la serviciu.

Recomandări
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Stiri actuale
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București

Procurorii susţin că autopsia efectuată la INML arată faptul că decesul fetiţei de 2 ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă
Stiri Economice
Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA. 

Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”
Stiri Politice
Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”

Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Noiembrie 2025

39:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28