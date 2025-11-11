ANPC a verificat peste 570 de IFN-uri şi a dat amenzi de aproape 1,5 milioane de lei. Principalele abateri

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 570 de instituţii financiare nebancare (IFN-uri) şi au dat 256 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproape 1,5 milioane de lei.

Echipele de control au descoperit mai multe abateri, printre care dobânzi excesive, clauze înşelătoare, comisioane raportate la valoarea totală împrumutată (nu la soldul curent al creditului) și perceperea dublă a comisionului de analiză a dosarului.

În urma verificărilor, comisarii ANPC au decis ca sumele încasate nelegal de la consumatorii prejudiciaţi prin comisioane sau costuri nejustificate să fie restituite.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, marţi, că Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă – Direcţia Produse şi Servicii Bancare, Nebancare şi Administratori de Credite, prin Serviciul Produse şi Servicii Financiare, a iniţiat o acţiune tematică de control la nivel naţional, având ca obiectiv verificarea respectării drepturilor şi intereselor consumatorilor de către instituţiile financiare nebancare (IFN-uri), inclusiv a celor organizate sub forma caselor de amanet care acordă credite cu bunuri în gaj, conform legislaţiei privind protecţia consumatorilor.

Reprezentanţii instituției au prezentat rezultatele parţiale ale controalelor, întrucât verificările sunt încă în desfăşurare. Au fost verificate 573 de IFN-uri, dintre care la 326 s-au constatat abateri de la prevederile legale. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de 1,47 milioane de lei și dispuse 104 măsuri complementare.

Dobânzi abuzive, practici incorecte și lipsă de transparență

Principalele abateri constatate au fost: practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, precum dobânzi excesive, clauze înşelătoare, anatocisme ascunse („dobândă la dobândă”); aplicarea nelegală a comisioanelor (raportarea acestora la valoarea totală împrumutată, nu la soldul curent al creditului, perceperea dublă a comisionului de analiză a dosarului); neconformităţi în documentaţia contractuală (informaţii incomplete în Fişa Standard la Nivel European, lipsa precizărilor clare privind calcularea DAE, lipsa exemplului reprezentativ şi a avertizărilor privind consecinţele neplăţii).

Alte nereguli descoperite au vizat încălcarea dreptului consumatorului de a alege modalitatea de rambursare (rate egale sau descrescătoare) fără posibilitatea unei decizii informate; lipsa exemplelor reprezentative în materialele publicitare; precum şi nerespectarea condiţiilor legale privind declararea scadenţei anticipate, înainte de împlinirea a 90 de zile consecutive de restanţă.

Comisarii au dispus ca IFN-urile să restituie sumele încasate nelegal, să înceteze practicile comerciale incorecte și să modifice documentele standard pentru a include toate informațiile prevăzute de lege.

ANPC îi sfătuieşte pe consumatori să acorde o atenţie sporită condiţiilor contractuale şi să îşi exercite drepturile legale.

ANPC reaminteşte că, pentru contractele încheiate înainte de 11 noiembrie 2024, consumatorii pot solicita plafonarea nivelului dobânzilor, DAE-ului sau costului total al creditării, potrivit Legii nr. 243/2024. Dacă sunt îndeplinite condițiile, IFN-ul este obligat să reducă aceste valori prin act adițional la contractul în derulare.

Autoritatea recomandă ca, la semnarea unui contract de credit, consumatorii să verifice cu atenție durata contractului, costul total al creditului (inclusiv dobânzi, comisioane, taxe), precum și valoarea dobânzii penalizatoare aplicabile în caz de întârziere la plată.

De asemenea, consumatorul are dreptul să aleagă modalitatea de rambursare – rate egale sau descrescătoare. În cazul ratelor egale, valoarea ratei lunare rămâne constantă, dar dobânda totală plătită este mai mare. În cazul ratelor descrescătoare, ratele sunt mai mari la începutul contractului, scăzând treptat până la final, iar dobânda totală achitată este mai mică.

În plus, creditorii sunt obligaţi să renegocieze condiţiile contractuale dacă situația financiară a consumatorului se modifică semnificativ și să țină cont de gradul actual de îndatorare.

Dobânda penalizatoare aplicată creditelor restante nu poate depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii contractuale atunci când consumatorul sau soțul/soția se confruntă cu situații precum șomajul, scăderea semnificativă a venitului (cel puțin 15%) sau decesul unuia dintre titulari.

Această dobândă se aplică până la încetarea situației dificile, dar nu mai mult de 12 luni, iar în caz de deces, pentru minimum 6 luni.

Totodată, creditorul iniţial trebuie să notifice în scris consumatorul în cel mult 10 zile cu privire la cesiunea contractului de credit către o terţă parte, cum ar fi un recuperator de creanţe. Numai după această notificare cesiunea devine opozabilă consumatorului.

