Reprezentanții universității spun că imobilele sunt asigurate și că vor deschide dosare de daună. Cel mai grav afectată pare să fie Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, care își desfășoară activitatea în două corpuri construite, pe rând, în anii '60 și '70.

Daniela Manea, prodecan Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: „Acesta este un laborator de neuromarketing. Niciun perete nu era afectat dinainte.”

Primele fisuri în pereți au fost observate în acest amfiteatru al Facultății de Economie, o clădire construită în 1960. Această sală a fost renovată în 2023.

La fel este și la corpul principal al Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, o clădire încadrată în gradul doi de risc seismic, cuprinsă recent într-un program de consolidare cu fonduri europene. În laboratoare, ieri dimineață, profesorii au găsit multe recipiente cu reactive făcute țăndări.

Cristian Dima, decan Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor: „Vorbim de zona planșeului superior, se continuă pe peretele care este unul de rezistență, inclusiv cu efect pe cealaltă parte.”

Marius Țuca, purtător de cuvânt al Universității: „Toate clădirile sunt asigurate și, după ce vom face evaluarea completă, precisă, vom deschide dosarele de daună, în așa fel încât aceste spații să fie refăcute.”

Probleme au apărut și în căminele studențești, după cutremur. Administratorii au termen până mâine să evalueze toate pagubele, pentru a discuta ulterior cu asigurătorii. Și la Liceul Emil Racoviță din Galați, seismul a lăsat semne.

Prof. Delia Humelnicu, dir. Liceului Emil Racoviță, Galați: „Ieri dimineață am făcut o verificare a întregii școli și o să vedeți că această fisură din exterior corespunde și cu ceea ce s-a întâmplat în interiorul clădirii.”

Reprezentanții Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale au făcut ieri un apel către toți proprietarii de locuințe asigurați, care au suferit daune în urma cutremurului, să le notifice în cel mai scurt timp.

Pot face acest lucru online, telefonic sau apelând la firma de asigurări prin care a fost încheiată polița PAD. Vă reamintim, cutremurul de 5,7 din noaptea de marți spre miercuri a fost cel mai puternic din România din ultimii trei ani. Produs în zona Vrancea, a fost resimțit în Capitală, dar și în Republica Moldova.