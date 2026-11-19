Ca să scape de sălbăticiuni, turma a ajuns în apele Mureșului și multe animale au murit înecate. Pagubele se apropie de 100.000 de euro, însă proprietarul riscă să rămână fără despăgubirile prevăzute de lege.

Atacul a avut loc în jurul orei 3 dimineața, în comuna Vladimirescu din județul Arad. Speriate de șacali, sute de oi au fugit în direcția râului Mureș. Unele au fost sfâșiate de prădători.

Francisc Komuves, director DSV Arad: „Un număr semnificativ de ovine au fost atacate de șacali, o parte fiind atacate direct, iar o parte au murit înecate, sufocate, având în vedere situația de la fața locului. În acest context, medicul veterinar și proprietarul au mers la fața locului și au identificat un număr de 230 de animale”.

Alte zeci de oi au fost duse la vale de apele Mureșului. Localnicii spun că de mai multă vreme au observat șacali în zonă.

Femeie: „La o vecină i-a intrat în curte și a crezut că-i vulpe și l-a omorât, dar s-a chinuit mult, că a intrat în casă”.

După șocul inițial, pentru proprietar au început alte probleme. Potrivit legii, în cazul atacului de șacali, el are dreptul la despăgubiri. Pentru întocmirea dosarului, este necesară constatarea la fața locului, făcută de Garda Forestieră.

Doar că reprezentanții primei instituții care au ajuns acolo – Direcția Sanitar-Veterinară – i-au cerut să incinereze imediat ovinele.

Francisc Komuves, director DSV Arad: „Când constatăm o situație cu animale moarte, trebuie neutralizate cât mai repede posibil”.

Așa că cei de la Garda Forestieră nu au mai găsit nimic la fața locului. Nici animale moarte, nici alte probe, pentru că plouase între timp.

Horia Dărăștean, inspector-șef Garda Forestieră Oradea: „Nu am găsit nici urme de animale sălbatice pentru a putea identifica dacă paguba a fost produsă de șacal, așa cum se declară, sau de către lupi, unde se schimbă povestea, în sensul în care Garda Forestieră nu mai are nicio atribuție”.

Ionuț Catereniuc, proprietarul oilor: „Ei nu au mai putut să constate nimic. Au zis că poate nu-s oile mele, că poate sunt ale altcuiva și poate nici nu au fost, de fapt, și am făcut așa să fie cu doctorul veterinar, ca și cum nu există”.

Acum, crescătorul se teme că va rămâne cu o pagubă de aproape 100.000 de euro. Ar putea să își caute dreptatea în instanță, pentru că are, ca probe, atât fotografii și filmări cu oile moarte, cât și procesul-verbal întocmit la fața locului de Direcția Sanitar-Veterinară.