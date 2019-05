Motivul pentru care românii îşi fac ferme de bizoni. Preţul uriaş cu care se vinde carnea

Fanii lui Winnetou şi cei ai lui Old Shatterhand vor avea curând ocazia să comande şi în restaurantele de la noi friptură sau burger de bizon.

Cei care cresc astfel de bovine au planuri de extindere şi speră să cucerească piaţa internă cu o carne de calitate de superioră, potrivit cunoscătorilor.

Preparate din carne de bizon găsiţi mai rar în România, de pildă într-un restaurant din Salonta.

"Timpul de gătire e cu mult mai scurt decât la cel de vită. Dacă nu laşi în sânge, el devine foarte dur şi nu mai e gustos”, spune o bucătărească.

Miroslav Iabloncic, patronul unui restaurant: "Carnea de bizon are o structură foarte interesantă şi foarte plăcută la gust: are şi-un pic de vânat, are şi un pic de vită şi un pic de miel şi, uşor, aşa, un gust plăcut, fraged."

Un burger din carne de bizon costa 36 de lei, însă o friptură poate să fie şi 200 de lei.

Oana Pop, nutriţionist: "Spre deosebire de carnea de vacă are mai puţine grăsimi săturate, este foarte bogată în tot ceea ce înseamnă complexul de vitamina B, este bogată şi în fier."

Ferma de bizoni de la Salonta care livrează carne şi pentru restaurante are propriul abator iar patronul a investit 24 de milioane de euro. De aici şi-au cumpărat bizoni şi alţi crescători din ţară.

Hannes Bohinc, investitor austriac: "Acest tip de afacere este în plină dezvoltare, avem deja patru parteneri, livram în mai multe zone din Europa."

O crescătorie similară este şi în localitatea Recea Cristur, din judeţul Cluj. În acest caz un investitor german a început cu 270 de animale şi un milion şi jumătate de euro.

Pivaru Nicolae, director executiv fermă bizoni: "Carnea are o calitate foarte bună este una dintre vorbim la carnea roşie, cea mai bună. Este o carne dietetică, conţine mult mai puţină grăsime. 2,7 faţă de 9,6 la vită. Bogată în aminoacizi esenţiali. Cantitatea de proteină e mare, deci e o carne hrănitoare."

Un kilogram de carne de bizon de cea mai bună calitate costă cel puţin 50 de euro.

