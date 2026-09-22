La Rovinari, Turceni și Craiova, oamenii sunt nevoiți să-și curețe acum temeinic locuințele.

Luni, zona depozitului de zgură al termocentralei de la Turceni semăna cu un deșert în timpul furtunii.

Localnică: „Fusei până la spital, lăsai geamul deschis și când venii era dezastru, peste tot. Peste tot, în sală aici nici nu zici că a fost șters, intră și în camere, pe mobile, pe toate alea. – (...) Face rău la respirație, eu am boli cronice, cu inima, am diabet.”

Pompierii unității au fost mobilizați să ude praful de pe drumurile din preajma depozitului, dar fără succes.

Reporter: E o suprafață foarte mare?

Ștefan Leu, director Termocentrala Turceni: „Da, depozitul nostru totalizează 150 de hectare, dispuse în trei compartimente”

Reporter: Și e greu să stăpâniți fenomenul?

Ștefan Leu, director Termocentrala Turceni: „Vă dați seama, de trei luni nu există precipitații”

Localnic: „Îl simțim, îl simțim, ce să facem, asta e situația”

Reporter: Cât durează, o zi, două, cât bate vântul?

Localnic: „Cât bate vântul, așa, și când mai dă un pic de ploaie se mai domolește.”

Și localnicii din preajma termocentralei din Craiova sunt aduși la disperare de praful care face aerul irespirabil și ajunge în casele lor.

Localnici: „În ochi, în gură nu mai zic, în casă curățenie degeaba facem că este la loc.” (...)

„Intră în ochi, așa este tot timpul aici când bate vântul. Deci este praf exagerat de mult.”

„E din ce în ce mai nasol. Foarte, foarte greu.”

În unele perioade ale zilei, vântul a suflat la rafală și cu 80 km/h. O informare meteo arată că va bate vântul și astăzi, ceea ce înseamnă că localnicii nu au scăpat de norii de praf aduși spre casele lor.