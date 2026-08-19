Măsura a fost luată din dispoziția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, care îl cercetează pe deținătorul animalelor. Potrivit procurorilor, acesta ar fi introdus ilegal sălbăticiunile în țară.

Animalele, ținute în condiții necorespunzătoare, după cum spun anchetatorii, creau o stare de pericol în comunitate. Unele ar fi evadat în trecut din cuștile lor. Comisari de la Garda de Mediu, polițiști și reprezentanți ai unor asociații de protecție a animalelor au participat la acțiunea de preluare a sălbăticiunilor.

Comisar Garda de Mediu: „S-a constatat că deținătorul nu deține documente legale pentru exemplarele pe care le are aici: 5 exemplare de feline, un tigru de vârstă 1 an, deci cumva adolescent, două perechi de lei – unii mai tineri, unii mai în vârstă – 4 ani, am înțeles, și o pereche de urși adulți.”

Menajeria aparține oficial unei fundații, conduse de un fost executor judecătoresc. El a susținut, în trecut, că centrul are drept scop protecția animalelor. Acum, a refuzat să discute cu reporterii Pro TV. Fiica lui s-a despărțit cu greu de feline.

Fiica proprietarului: „S-a vrut să nu-i păstreze aici, că trebuie să ne transformăm în grădină zoologică.” (...)

„– Era menajerie!”

Reporter: Nu au fost niciodată agresivi – nici leii, nici tigrul?

Fiica proprietarului: „Nu, cu mine nu au fost niciodată!”

Menajeria nu are autorizație de mediu, iar unele animale nu au acte de proveniență, iar sălbăticiunile erau ținute în spații insalubre și tratate cu cruzime, după cum spun autoritățile. Centrul era deschis publicului, contra cost.

Paula Ciotloș, Asociația Milioane de Prieteni: „O persoană care a venit, a vizitat, a plătit să viziteze, a ajuns acasă, a postat pe internet acel filmuleț. Am făcut imediat sesizare la autorități. Cei de la DSV Dâmbovița ne-au răspuns că proprietarul nu dorește să dea urșii, că acești ursuleți au fost lăsați într-o cutie de lemn la poarta acestui loc.”

Acum, urșii vor ajunge la rezervația de la Zărnești.

De la menajeria din Picior de Munte ar fi luat un leu cântărețul de manele Dani Mocanu, pentru a filma un clip video. El a fost audiat ca martor în dosarul privind deținerea și traficul de animale sălbatice protejate, deschis în acest caz.