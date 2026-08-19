Un fum gros a acoperit orașul și a determinat autoritățile să emită un mesaj RO-Alert. Circulația în zonă a fost oprită. Trei angajați s-au salvat din calea flăcărilor. Focul s-a întins pe 1.500 de metri pătrați, dar flăcările au ajuns și la trei autoturisme și un TIR.

Incendiul de lângă rafinăria din Ploiești a degajat un fum dens și negru care se putea zări de la mare distanță. Oamenii au primit mesaj RO-Alert și au fost sfătuiți să evite zona. Șoseaua, una intens tranzitată, a fost închisă.

Martor: „Am văzut flăcările... flăcări mari... nu așa... exagerat de mari”.

Andreia Ursachi, purtătorul de cuvânt al ISU Prahova: „Într-o porțiune din aceasta se aflau solvenți și diluanți, așadar substanțe periculoase care prezentau un real pericol pentru populație și pentru pompieri din cauza apropierii de rafinărie. S-a acționat defensiv pentru a evita producerea oricărui eveniment nefericit. Au fost afectate trei autoturisme și un autotren”.

Peste 50 de pompieri sosiți cu nouă autospeciale au intervenit de urgență. Cauza incendiului a fost generarea unor scântei electrostatice în apropierea lichidelor combustibile – au constatat militarii.

Marius Soare, subprefectul județului Prahova: „În momentul în care această firmă a primit un cub cu solvenți, după verificarea organoleptică făcută de către salariați, la desfacerea acestui cub s-a produs o scânteie și a dus la acest incendiu”.

Cum circulația a fost închisă până la finalizarea intervenției pompierilor, mulți oameni nu au avut cum să ajungă acasă și au așteptat în autobuz ore bune redeschiderea drumului.

În total, 3.000 de litri de substanțe combustibile și solvenți au ars – spun pompierii. Reprezentanții Gărzii de Mediu, dar și inspectorii de muncă Prahova au deschis anchete.