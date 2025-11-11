Oana Ţoiu: Oameni care nu au spus o şoaptă despre reţelele de corupţie aruncă acum cu minciuni exact în cei capabili

11-11-2025 | 12:07
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, atrage atenția că atacurile în rafală asupra celor care se implică în reforme sau denunță nedreptăți consumă resurse și energie pentru a intimida și opri orice inițiativă reformatoare de la început.

Mihaela Ivăncică

„Putem vorbi onest despre ce se întâmplă în aceste zile? Când vedeţi atacuri în rafală asupra unui om care se implică în reforma unei instituţii, a statului sau care doar reclamă o nedreptate întrebaţi-vă de ce se consumă atâtea resurse, bani şi nervi? Intimidează ca să fie stopat brutal şi din faşă orice demers reformator. Atacă pentru a speria oamenii oneşti şi liberi, dar şi pentru a-i timora pe alţii care le seamănă şi au un gând de implicare publică în guvernarea naţională sau locală. Hărţuiesc mediatic pentru ca vechile reţele să-şi conserve monopolul resurselor publice la care s-au mufat, cu rândul, nederanjaţi”, afirmă Oana Ţoiu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În opinia ministrului de Externe, oameni care „nu au spus o şoaptă despre reţelele de corupţie” ş care „au închis ochii la ingerinţele Rusiei prin campanie de dezinformare, „aruncă acum cu zoaie şi minciuni exact în cei capabili care au dovedit că pot să-şi construiască cariere independente de reţelele lor”.

„Pentru că reţelele funcţionează cu oameni slabi, dependenţi şi santajabili, nu cu cei care au credibilitate, independenţă şi pot oricând să spună NU unei şpăgi sau unei presiuni de altă natură”, completează Oana Ţoiu.

Ministrul de Externe mai spune că astăzi, la 30 de ani de la dispariţia lui Corneliu Coposu, există o generaţie care „a înţeles că pentru libertate trebuie să lupţi zilnic”, iar sacrificiul este „infinit mai mic decât cel îndurat de generaţia sa”.

„Dar este nevoie ca oamenii cu mintea limpede să nu lase aceste campanii de denigrare să aibă efecte, denunţându-le exact ca ceea ce sunt, un atac la ambiţia de schimbare”, încheie Oana Ţoiu.

