Ionuț Moşteanu: Reducerile salariale nu sunt oportune acum. Discuţiile decisive, săptămâna viitoare în coaliţie

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, spune că, în contextul actual, nu consideră oportună reducerea unor anvelope salariale și că subiectul va fi discutat în coaliție săptămâna viitoare.

”Vorbim despre reforma administrativă, acel pachet pe administraţie. Au fost discuţii în coaliţie, am prezentat atunci, a doua zi, punctul meu de vedere, în care am spus şi repet şi acum că nu cred că în momentul de faţă, la realităţile istorice pe care le trăim şi la realităţile zilnice pe care le trăim, este oportună reducerea de anvelope salariale, în anumite zone. Vor fi discuţii în continuare la nivel de coaliţie şi la nivel de guvern şi în final vom prezenta concluziile. Presiunea bugetară e mare, costurile cu cheltuielile salariale sunt mari, sunt undeva la 150 de miliarde pe an”, a spus ministrul Apărării după şedinţa de guvern.

Moşteanu a precizat că o parte importantă din societate lucrează sub ordinea Ministerului Apărării, militarii români şi la fel cei din tot sistemul naţional de securitate.

”Discuţia e mai amplă, în realitate. Noi încercăm să găsim acum nişte soluţii, să reparăm nişte lucruri care nu s-au făcut în trecut, şi vă spun foarte direct, soluţiile sunt două. O reformă administrativ-teritorială. Deci dacă noi, an şi an, continuăm cu acelaşi număr de judeţe, acelaşi număr de instituţii, acelaşi număr de primării în toată ţara, care abia reuşesc să-şi acopere cheltuielile de salarii şi de întreţinere, foarte puţin reuşesc să facă asta, n-o să ajungem nicăieri, o să avem aceste discuţii. (..) Deci trebuie reformă administrativ-teritorială şi oricât ar fugi unii de asta, tot aici o să ajungem. Şi doi, e vorba de legea salarizării în sistemul bugetar. Era un jalon stabilit pentru 2023, a tot fost amânat”, a spus Ionuţ Moşteanu.

Legea unică a salarizării bugetare

Ministrul Apărării a menţionat că noi ca stat, în ceasul al 13-lea, trebuie să facem această lege unică a salarizării bugetare şi atunci vom avea şi transparenţă, şi echitate, şi aşteptări corecte pentru următorii ani.

”Până atunci o să încercăm să redresăm, şi premierul Bolojan a prezentat şi el nişte cifre, încearcă să redreseze rapid o situaţie nefavorabilă a României, o situaţie care a fost provocată în câţiva ani de zile de management foarte prost al bugetului”, a spus el.

”Vom vedea în ce formă va ieşi acest pachet administrativ şi va fi o discuţie în coaliţie săptămâna viitoare, împreună cu premierul. Vom decide dacă o facem înainte, până la alegeri mai sunt 2-3 săptămâni, dacă o facem până atunci sau după. Din punctul meu de vedere, important este să o avem în vigoare în momentul în care construim bugetul de anul viitor”, a explicat el.

”Eu am spus că nu este oportun în momentul ăsta şi îmi menţin poziţia să tăiem din veniturile din sistemul naţional de apărare, m-am referit la Ministerul Apărării. De aici încolo, o să vedem ce decizie va fi luată. Sunt un ministru într-un guvern, într-o coaliţie de patru partide plus grupul minorităţilor. Deciziile nu sunt simple, urmăriţi şi dumneavoastră foarte de aproape de patru luni de zile această coaliţie şi modul în care lucrurile merg înainte. Nu merg la fel de repede cum ne-am fi dorit cu toţii. Sunt patru partide şi grupul minorităţilor care au politici publice destul de eterogene. Încercăm să ne concentrăm pe lucrurile principale, importante”, a explicat Moşteanu.

Întrebat dacă va cere în continuare în coaliţie ca MAPN să fie exceptat de la orice fel de reducere, Moşteanu a răspuns: ”Cred că tot sistemul naţional de apărare trebuie să fie bine motivat în perioada care urmează şi vedeţi ce sisteme, ce probleme avem. În fiecare zi, acum două nopţi, am avut din nou drone. Ruşii se agită destul de mult în marginea noastră”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













