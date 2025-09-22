Moşteanu, despre dronele ruseşti: Dacă insistă, NATO îşi va apăra teritoriul, dar de la acţiuni până la război e cale lungă

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că NATO îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, dar spune că de la acţiuni precum cele din Polonia, unde drone ruseşti au fost doborâte, şi până la război ”e cale lungă”.

Moşteanu se arată convins că provocările din partea Federaţiei Ruse în zonă vor continua.

”NATO îşi va apăra teritoriul şi probabil suntem aproape să vedem, de fapt, s-a întâmplat în Polonia, armament rusesc a fost dat jos cu armament NATO. Dar asta nu înseamnă război, NATO, care o alianţă defensivă, şi-a apărat teritoriul (...) Aceste provocări vor continua, eu sunt sigur, şi, la un moment dat, dacă insistă, ţările NATO se vor apăra, dar de aici până la război e cale lungă”, a declarat Ionuţ Moşteanu, luni seară, la un post TV.

El a explicat că, în cazul avioanelor cu pilot, există ”nişte proceduri de intercepţie” care prevăd că ”recurgerea la armament este ultima instanţă, ultimul punct”.

Întrebat dacă doborârea unui avion militar rusesc care nu răspunde procedurilor de interceptare nu ar presupune începutul războiului, Moşteanu a răspuns: ”NATO trebuie să-şi apere teritoriul şi asta va face, astea sunt toate semnalele pe care le-au dat aliaţii în ultima perioadă, şi noi, alături de ei”.

