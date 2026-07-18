Iar Apele Române și Hidroelectrica fac evacuări controlate, din anumite lacuri de acumulare. Încearcă astfel să mențină nivelul optim, necesar răcirii reactoarelor centralei de la Cernavodă.

Între timp, pe afluenții fluviului au apărut cazuri suspecte de pești morți, care sunt, de asemenea, afectați de secetă. Aproape de gura de vărsare a râului Siret în Dunăre, un pescar a descoperit un somn uriaș care plutea la suprafața apei.

"Mort! Măi, băiatule! Are doi metri patruzeci!".

Specialiștii cred că nivelul scăzut al apei poate afecta fauna. Dar numai analizele de laborator ar putea spune cu exactitate de ce a murit peștele.

Dr. ing. Desimira Stroe, Institutul Piscicol Galați: ”Ne confruntăm cu această secetă și cu cel mai scăzut debit al Dunării, normal că dinamica populațiilor acvatice are de suferit”.

Autoritățile din Galați, unde populația din oraș este în mare parte alimentată cu apă din fluviu, au discutat deja soluții alternative ca să asigure necesarul. Dacă Dunărea scade și mai mult, compania furnizoare va lua mai multă apă din Vrancea.

Cornelia Arnăutu, reprezentantul companiei de apă Galați: ”Conducta de aducțiune, de la Vadu Roșca, deja s-a conectat la această conductă nouă".

Lângă oraș, se vede cu ochiul liber cât de mult s-a redus debitul fluviului.

Corespondent ProTV: ”Grătarele pe care le vedeți acolo, în spatele meu, sunt sorburi prin care este captată apa din Dunare. Deja nivelul este atat de scăzut, încât ele sunt la suprafață și, practic, nu mai pot lucra".

La Calafat, o porțiune bună din pilonii podului spre Vidin au apărut din apă.

Gigi Buzău, barcagiu: ”De la primul picior pe partea românească se vede prima platformă, a doua și a treia, între prima platformă și a doua se vede unde trebuie să fie apa. 6-7 metri, și acum cât are? 2-3 metri”.

O miră de monitorizare din zonă indică minus 130 de centimetri, anul trecut în aceeași perioadă era la 290 de centimetri, adică o diferență de aproape 4 metri, potrivit reprezentanților de la Apele Române.

”Începând din Germania, până la vărsarea în Marea Neagră sunt atâtea acumulări, probabil se face retenție de apă”

O posibilă explicație pentru nivelul scăzut al Dunării a venit de la un inginer al Administrației Bazinale de Apă Jiu, care spune că debitul ar putea fi afectat de acumulările de apă de la baraje.

Cristinel Negreanu, inginer hidrologic ABA Jiu: ”Problema este probabil pe cele 10 state pe care le traversează. Începând din Germania până la vărsarea în Marea Neagră sunt atâtea acumulări, probabil se face retenție de apă”.

Administrația Fluvială a Dunării de Jos spune că nu mai poate asigura multă vreme adâncimea minimă necesară pentru barjele cu mărfuri.

Adrian Maizel, AFDJ Galați: ”Au fost eșuări de nave în zona Corabia. Căpitănia Giurgiu a închis de ieri navigația pe o perioadă temporară".

S-au luat măsuri și pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Anamaria Agiu, Administrația Națională Apele Române: ”În acest moment, în zona Cernavodă este treapta a doua de restricții. Acest lucru înseamnă o recirculare a cantității de apă, astfel încât să poată fi produsă energia nucleară".

Apele Române și Hidroelectrica fac evacuări controlate de debite din lacurile de acumulare de pe Olt și Argeș pentru a menține un nivel minim, în așa fel încât să nu fie afectată producția de energie nucleară de la Cernavodă.