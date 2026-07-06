Ca să nu riște să rămână cu barjele blocate, armatorii încarcă mai puțină marfă, însă le cresc cheltuielile. Automat, cresc și prețurile. Pentru ca navele să nu eșueze pe nisip, companiile de transport fluvial au luat măsuri de urgență.

Administrația Fluvială a Dunării de Jos a emis un aviz către operatorii fluviali, prin care le recomandă să păstreze șenalul navigabil, adică să nu iasă de pe rutele indicate.

De asemenea, să nu încarce barjele până ajung la un pescaj mai mare de doi metri și jumătate, adâncimea minimă care trebuie asigurată conform Regulamentului Comisiei Dunării.

Corespondent PRO TV: „La Galați, nivelul Dunării este de 79 de centimetri și tendințele sunt de scădere accentuată. Pentru exemplu, în următoarele 5 zile nivelul Dunării de vă reduce cu încă 17 centimetri."

Adrian Maizel, purtător de cuvânt al AFDJ Galați: „Rugăm navigatorii să respecte avizul și să mențină cursul cât mai central posibil”.

Armatorii au început deja să marcheze punctele critice, prin care nu pot trece din cauza aluviunilor depuse pe fundul fluviului. La kilometrul 628, în apropiere de Corabia, o navă care transporta cereale din Olanda a avut mari probleme.

Sandu Doca, armator: „Se pierde pe tot lanțul logistic: transportatorii, fermierii, operatorii, cumpărătorii mărfii. Încarcăm acum la 40% din capacitate, 60%."

Iar cifrele arată mai ingrijorător că anul trecut. Asta în condițiile în care și 2025 navigatorii au avut pierderi importante.

Cătălin Țigănuș, director general companie de navigație: „Ne așteptăm la ce este mai rău. Țoată tendință asta de încălzire a vremii și temperaturile astea care au venit în ultima perioadă afectează tot ce înseamnă transportul fluvial. Am închis anul trecut cu o pierdere de circa 6 milioane de euro."

Viorel Gagu, navigator ambarcațiuni de agrement: „Chiar vis-a-vis de șantierul naval Galați au ieșit la iveală niște dune de nisip, iar daca nu suntem atenți, cel puțîn pe parcursul nopții, cei care se aventurează, pot lovi acele dune”.

Media debitului Dunării în luna iulie este de 4700 de metri cubi pe secundă, iar săptămâna aceasta, la intrarea în țară, fluviul are doar 2100 de metri cubi pe secundă. Administrația Fluvială a Dunării de Jos a început să dragheze încă din aprilie, pentru a asigura adâncimile minime. La fel au făcut și vecinii bulgari.