Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Apă de pe Olt și Argeș pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă

”Dunărea atinge astăzi cel mai mic debit istoric din ultimii 30 de ani, respectiv de 1.750 mc/s, având o tendinţă de scădere pentru următoarele 4-5 zile, ajungând până la nivelul de 1.700 mc/s, conform prognozei INHGA. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în ţară 1.400 mc/s”, au transmis joi oficialii Apele Române, conform News.ro.

Potrivit acestora, pe sectorul Călăraşi-Cernavodă, au fost impuse restricţii, respectiv furnizarea apei cu debite reduse pentru irigaţii.

”Începând de luni, 20 iulie, datorită precipitaţiilor prognozate în bazinul hidrografic al Dunării, debitul Dunării la intrarea în ţară va avea o tendinţă de creştere şi va ajunge la 1900 mc/s”, precizează specialiştii.

Evacuări de debite de pe râurile Olt și Argeș pentru a asigura funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă

Apele Române anunţă că, pentru a preveni pe cât posibil impactul reducerii debitelor Dunării din această perioadă, împreună cu Hidroelectrica au început evacuări de debite controlate pe acumulările de pe Olt (S.C. Hidroelectrica) şi Argeş (Admnistraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea) în vederea menţinerii unor nivele minime pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la CNE Cernavodă.

”Odată cu temperaturile ridicate şi scăderea nivelelor pe Dunăre, fenomenele de înflorire algală se pot amplifica”, precizează sursa citată.

Specialiştii monitorizează situaţia evoluţiei debitelor Dunării şi alături de S.C. Hidroelectrica iau măsuri în vederea menţinerii unor debite minime pe Dunăre pentru asigurarea producţiei de energie nucleară.