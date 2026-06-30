Ajung la noi de două ori mai multe nave turistice față de anul trecut. Odată cu ele vin mii de turiști în special din Statele Unite, Canada și Australia.

Pentru unii este prima întâlnire cu România.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Transmitem de la Terminalul de Pasageri din Portul Constanța. În spatele meu se vede nava de croazieră care a ajuns astăzi aici, pe litoral. Are aproape 130 de metri, 80 de cabine exterioare, un restaurant principal și un lounge panoramic. 160 de turiști din Statele Unite ale Americii au ajuns majoritatea pentru prima dată în România. Au plecat din Budapesta, au vizitat Croația, Şerbia, Bulgăria, iar acum au ajuns la Constanța. Astăzi, turiștii au avut tururi ghidate pe faleză, în Centrul vechi, dar și în Mamaia. Iar mâine vor pleca deja de la noi. O astfel de croazieră de 14 zile, cu transport și toate mesele incluse costă 4500 de dolari”.

După ce au acostat în Portul Constantă, străinii au păşit pentru prima dată pe pământ românesc spre faleza Cazinoului.

Impresionaţi de frumuseţea Cazinoului au făcut multe fotografii.

Turistă: ”E impresionant, uită-te la detalii, cum le-au modelat. Eu nu văd așa ceva în fiecare zi. Vin din Arizona. California."

Turist: ”Speram să văd Marea Neagră. Și am ajuns la Marea Neagră. Aici e marea”.

Au vizitat apoi Catedrala ”Sf. Petru și Pavel”, Arhiepiscopia Tomisului. Dar şi Piaţa Ovidiu şi Muzeul de Artă.

Călătoria acestor turişti a durat 14 zile pe Dunăre, timp în care au văzut Ungaria, Croația și Şerbia. Croaziera se încheie mâine, dar cei care vor îşi pot prelungi vacanţa cu şederi în Bucureşti sau în Transilvania.

Pavol Kobetic - reprezentant navă croazieră: ”Călătoria se încheie, unii pot prelungi și pot merge în Transilvania, cam 10% dintre ei, dar încheiem la București.”

Numărul croazierelor fluviale programate în Portul Constanța aproape că s-a dublat față de anii trecuți.

Mihai Teodorescu – directorul Portului Constanța: ”Anul trecut am avut undeva la 37 de nave, în total 8 mii de turiști, în acest moment avem programate peste 68 de croaziere pe Dunăre. Este cel mai bun an de după pandemie.”

80% dintre turiștii care ajung aici sunt din SUA, Canada, Australia şi Noua Zeelandă. Vasele rămân în Portul Constanța, în medie, două zile, iar pentru unele acesta este locul în care își schimbă pasagerii.

Mâine 160 de turiști se vor îmbarca în Portul Constanța și vor pleca în vacanță spre Budapesta.