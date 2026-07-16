În Dolj, de exemplu, apa nu mai ajunge în canalele de irigații și zeci de mii de hectare de culturi riscă să se usuce.

Harta publicată de Institutul Național de Hidrologie arată că nivelul a scăzut enorm pe Dunăre. Fluviul intră în țară, la Baziaș, cu un debit sub valorile normale pentru această perioadă - 1.750 de metri cubi pe secundă și ar urma să mai scadă în următoarele 5 zile.

Sorin Rîndașu, director general adjunct Apele Române: „Putem să ajungem la aceleași niveluri din 2003 când a fost debitul 1600 metri cub pe secundă și alte recorduri înregistrate, din 2022 și ca debitul cel mai mic a fost de 1400 în 1985.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Dunărea se retrage și la Oltenița unde mă aflu eu acum, iar schimbarea se vede cu ochiul liber. Acolo unde, în mod normal, apa acoperă malul, acum se văd porțiuni de nisip și pietriș. Potrivit prognozei hidrologice, în următoarele zile nivelul Dunării va scădea aici până la minus 92 de centimetri, iar debitul fluviului va coborî la 1.500 de metri cubi pe secundă.”

Zeci de mii de hectare de culturi, în pericol fără irigații

Culturile agricole sunt foarte afectate. De două săptămâni, la sistemul de irigații Bistreț–Nedeia, din Dolj, apa nu mai poate fi pompată în canalele de irigații. Aproximativ 55.000 de hectare de teren agricol sunt fără apă.

Adrian Mogoșanu, director ANIF Dolj: „Încercăm să irigăm chiar sub nivelul minim de exploatare. În mod normal, nivelul minim de exploatare la SPA1 Nedea Măceșu este +20 mira Bechet iar acum este -46 la mira Bechet.”

Cum nivelul Dunării va continua să scadă, echipele Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare caută soluții.

Mugurel Stancu, fermier: „Am găsit o soluție de moment, am întors pompa și am coborât-o pe fundul canalului ca să trag apa de la un nivel mai scăzut.”

Ștefan Derveșteanu, fermier: „Acesta este canalul de irigat, iar noi am încercat să facem un baraj, cu saci de nisip pentru că se pierdea foarte multă apă și nu se făcea un nivel minim cât să putem să funcționăm cu pivoții.”

Seceta afectează și transportul turistic pe Dunăre

Nivelul scăzut al apei afectează și circulația navelor de croazieră.

George Bîrsan, operator de turism: „Vasele de croazieră s-au oprit la Vidin și nu mai pot coborî pe Dunăre. A trebuit să preluăm turiștii cu autocarele și să îi aducem la București.”

Operatorii spun că serviciile vor fi reluate cel mai probabil în 10 zile.