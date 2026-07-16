România și Serbia au semnat memorandumul pentru Porțile de Fier III. Bucureștiul cere garanții pentru proiectul de pe Dunăre

Cele două guverne au semnat un memorandum de înțelegere privind schimbul de informații pentru dezvoltarea investiției pentru Porțile de Fier III / Djerdap 3, estimată la aproximativ 2,6 miliarde de euro., după cum arată programul de joi al premierului interimar Ilie Bolojan.

„România își dorește o cooperare mai bună cu Serbia în domeniul energiei (...) Este firesc să căutăm soluții comune. Experiența de la Porțile de Fier ne arată că putem colabora în proiectele energetice”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

România condiționează însă sprijinul pentru proiectul Porțile de Fier III de garanții că noua centrală nu va afecta producția de energie de la Porțile de Fier I și II și nici navigația pe Dunăre, după cum arată informațiile obținute în trecut de Știrile ProTV.

Documentul va fi semnat în cadrul unei întrevederi bilaterale dintre reprezentanții Guvernului României și ministrul Mineritului și Energiei din Serbia, Dubravka Đedović Handanović. Memorandumul are ca obiect facilitarea schimbului de informații privind proiectul centralei hidroelectrice.

Proiectul prevede construirea hidrocentralei pe malul drept al Dunării, vizavi de județul Mehedinți. Cu o capacitate instalată estimată la 2.400 MW, Djerdap 3 ar deveni una dintre cele mai mari hidrocentrale din regiune, după Porțile de Fier I și II, operate în comun de România și Serbia.

Investiția presupune realizarea unui lac de acumulare amplasat la altitudine pe teritoriul Serbiei, conectat prin conducte la lacul de acumulare al hidrocentralei Porțile de Fier. În perioadele cu surplus de energie, apa ar urma să fie pompată în rezervorul superior, iar în momentele de consum ridicat aceasta ar fi eliberată pentru producerea de electricitate.

Potrivit autorităților, proiectul ar contribui la creșterea capacității de stocare a energiei și la consolidarea securității energetice în regiune.

România cere garanții privind impactul asupra hidrocentralelor deja funcționale

Guvernul României susține proiectul doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții tehnice. În mandatul de negociere este prevăzut că Bucureștiul va sprijini investiția numai dacă aceasta nu va afecta negativ producția de energie a hidrocentralelor Porțile de Fier I și II și nu va avea consecințe asupra navigației pe Dunăre.

Temerea autorităților române este că funcționarea unei centrale de asemenea dimensiuni ar putea modifica regimul de exploatare al lacului de acumulare și, implicit, producția de energie a hidrocentralelor existente.

Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a explicat că, în funcție de modul în care va fi operată noua centrală, transferul unor volume mari de apă către rezervorul superior ar putea reduce temporar producția de energie la Porțile de Fier I și II, dacă Hidroelectrica nu este implicată în administrarea proiectului.

Serbia susține că studiile preliminare nu indică efecte negative

Potrivit publicației de specialitate Energija Balkana, Ministerul Energiei din Serbia a anunțat încă din 2024 că evaluările preliminare arată că viitoarea hidrocentrală nu va avea efecte negative asupra instalațiilor existente.

Pe de altă parte, specialiștii atrag atenția că proiectul se află într-o fază incipientă și că urmează să fie realizate analize tehnice detaliate.

Analista în energie Otilia Nuțu consideră că memorandumul din iunie reprezintă în primul rând un angajament politic între cele două state.

„Lucrurile sunt într-un stadiu incipient. Acest memorandum îl văd ca pe un soi de garanție că acest proiect de infrastructură mare nu se va discuta cu alții, cu China sau Rusia”, a declarat aceasta.