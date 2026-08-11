Un copil de 5 ani a căzut dintr-un microbuz intrat într-o depășire. Polițiștii au văzut filmarea, au deschis un dosar penal și l-au chemat pe cel care se afla la volan la audieri.

Incidentul s-a petrecut pe Drumul European 87, în apropiere de localitatea Cataloi, în județul Tulcea. În imaginile filmate de camera de bord a mașinii care mergea în spatele microbuzului se vede că șoferul vrea să intre în depășire. Chiar în momentul în care acesta trage stânga de volan, ușa culisantă din dreapta se deschide.

Copilul cade din microbuz și se rostogolește pe șosea. Mașina din spate oprește. Băiatul se ridică de pe asfalt. Șchiopătând și confuz din cauza celor întâmplate, copilul se îndreaptă spre un camion care vine pe sensul opus de mers. Șoferul TIR-ului începe să dea flashuri cu farurile, apoi frânează. Tatăl copilul aleargă spre el și îl ia din fața mașinii de mare tonaj.

Cel care a filmat nu și-a dat seama de la început ce s-a întâmplat.

Mihăiță Silivestru, martor: ”Am crezut că este o jucărie de pluș, ceva. Am oprit mașina cât am putut de repede. Părinții mi-au zis că se descurcă. Copilul era în picioare, plângea".

Autoritățile au văzut aceste imagini pe rețelele sociale și au deschis un dosar penal.

Agent principal Ionela Herda, purtător de cuvânt al IPJ Tulcea: ”Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă".

Ce spun experții

La scurt timp, părinții copilului au fost identificați și chemați la audieri. Potrivit Codului Rutier din România, în funcție de înălțimea copiilor, aceștia trebuie să stea fie într-un scaun special, fie pe un înălțător.

Roxana Șotreanu, expert în siguranța rutieră a copiilor: ”Conform legislației, până la 135 de centimetri, dar toți experții internaționali în siguranța auto a copiilor recomandă să ne ținem copiii în scaun auto până la 150 de centimetri, ceea ce înseamnă cu aproximație vârsta de 12 ani".

Specialiștii spun că incidente neplăcute pot apărea și în cazul în care copiii sunt așezați în scaun auto, dar elementele de siguranță nu sunt prinse corect.

Expert: ”Centurile trebuie mereu bine tensionate pe lângă trupul copilașului, astfel încât, între burtica lor și centură să nu încapă mai mult de un singur deget sau să nu putem ciupi centura".

Părinții au venit la audieri cu microbuzul din care a căzut băiatul. În interior se afla și un scaun pentru copii. Anchetatorii urmează să stabilească dacă era și în momentul incidentului și dacă cel mic era prins corect în el.