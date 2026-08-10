Judecătorii au analizat cazul, unic la noi în țară, și au stabilit, că ambii parteneri au început procedura, înainte ca bărbatul să fie victima unui accident. Familia lui s-a opus demersului.

Cei doi soți din Iași s-au adresat unei clinici private pentru a deveni părinți prin fertilizare în vitro în anul 2022. După proceduri au obținut doi embrioni viabili. Primul a fost transferat în corpul femeii, dar sarcina nu a evoluat corespunzător.

Corespondent Știrile PRO TV: „Al doilea embrion a fost păstrat într-un congelator, la clinică, pentru o nouă încercare. Transferul ar fi trebuit să aibă loc în mai 2023, numai că, doar cu șase zile înainte de procedură, bărbatul de 39 de ani a murit într-un accident rutier.”

Femeia a cerut continuarea procedurii după moartea soțului

După câteva luni femeia- acum în vârstă de 40 de ani- a cerut clinicii continuarea procedurii, dar s-a lovit de un refuz, motivat de o clauză din contract potrivit căreia obligațiile documentului ar înceta odată cu decesul părților.

Fără soluție, femeia a depus o plângere la Judecătoria Iași pentru a obliga unitatea medicală să finalizeze procedura. Instanța a admis anul trecut cererea, dar familia bărbatului - părinții și fratele său - au făcut apel. Acum Curtea de Apel Iași a dat o hotărâre definitivă.

Oana Chirița, avocat Baroul Iași: „Ea a câștigat dreptul de a se continua această procedură și de a încerca să aibă o sarcină viabilă.”

Familia bărbatului decedat s-a opus deciziei

De cealaltă parte, familia bărbatului decedat este nemulțumită de decizia magistraților.

Georgel Crăciun, fratele soțului decedat: „În contract scrie negru pe alb: în caz de deces, contractul devine nul.”

Av. Mihaela Laura Buzoianu, avocata familiei bărbatului: „Un copil are nevoie, pentru o bună dezvoltare, și de prezența tatălui, și a mamei. Noi apreciem a fi un act egoist, atât în ceea ce privește viitorul copilului, cât și dorința reclamantei de a obține beneficii de pe urma defunctului.”

Totuși, în motivare judecătorii arată că dorința de a deveni părinte nu dispare odată cu moartea partenerului și pun accent pe interesul superior al copilului și pe drepturile lui.

Și în Europa, instanțe din Italia, Cehia și Marea Britanie au obligat clinicile să continue procedurile de fertilizare în vitro după moartea multor bărbați.