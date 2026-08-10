Polițiștii au stabilit ca aceste scene s-au petrecut pe 1 august, în comuna Slobozia Bradului, din județul Vrancea.

În imagini se vede cum la volanul autoturismului se află un bebeluș de 11 luni, iar în dreapta unchiul său, de 15 ani. Acesta ar fi pus contactul, fără să pornească mașina și ar fi coborât frâna de mână. Autoturismul s-a pus în mișcare pentru că terenul era ușor înclinat.

Mama bebelușului, care are doar 17 ani, a filmat totul, spre amuzamentul membrilor familiei. Imaginile au fost făcute publice, iar polițiștii le-au văzut și au deschis un dosar penal pentru încredințarea mașinii unui minor. Anchetatorii au sesizat Direcția pentru Protecția Copilului Vrancea, care va derula propria anchetă în legătură cu modul în care este îngrijit minorul.