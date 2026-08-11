Corespondent PROTV: „În imaginile filmate de camera de bord a mașinii din spate se vede cum șoferul dubiței albe vrea să intre într-o depășire. Chiar când trage stânga de volan, prin ușa culisantă din dreapta cade, însă, un copil, care se rostogolește pe șosea. Se ridică cu greu în picioare, șchiopătând și, debusolat, se îndreaptă spre un camion care venea pe sensul opus de mers. Șoferul TIR-ului îl vede la timp și începe să dea flashuri cu farurile. La fel de surprinzător este că adulții aflați în microbuzul din care a căzut copilul l-au luat în brațe și și-au văzut mai departe de drum. Scenele s-au petrecut pe Drumul European 87, în apropiere de localitatea Cataloi, din județul Tulcea. Polițiștii au vizionat în această dimineață imaginile, au deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă și îi caută pe cei implicați. Conform Codului Rutier din România, obligativitatea utilizării unui scaun special sau înălțător nu depinde exclusiv de vârstă, ci în primul rând de înălțimea copilului. Copiii trebuie să călătorească într-un dispozitiv de fixare omologat până când ating înălțimea de 135 de cm, prag corelat adesea cu vârsta de 12 ani.”