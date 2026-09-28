„20 de minute. Atât i-au trebuit PSD să ia, în unanimitate, o decizie pe care Sorin Grindeanu o numește «fermă, asumată și ireversibilă»: nu votează Guvernul Mureșan. Cele 20 de minute spun multe despre cât spațiu a existat, în realitate, pentru dialog. Nu pentru negocierea unor funcții, ci pentru o discuție serioasă despre program, despre economie, despre investiții și despre ieșirea României din criza politică”, spune liberalul Dan Motreanu într-o postare pe Facebook, citează News.ro.

Secretarul general al PNL arată că Siegfried Mureșan i-a transmis lui Sorin Grindeanu un document care conține propunerile PSD care se regăsesc în programul de guvernare depus la Parlament.

„Ce pune PSD în loc?”

„PSD a dărâmat Guvernul Bolojan și a declanșat cea mai mare criză politică de după 1989. De luni de zile ne spune că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Astăzi, când există un premier desemnat, un program, o echipă și trei partide — PNL, USR și UDMR — care își asumă public o formulă de guvernare, PSD spune NU. Este dreptul lor. Dar atunci trebuie să răspundă la întrebarea pe care o ocolesc: Ce pune PSD în loc? Care este majoritatea transparentă pe care o propun? Cu cine strâng cele 233 de voturi necesare?”, mai afirmă Motreanu.

Potrivit secretarului general al PNL, nu poți contribui la dărâmarea unui guvern, să participi la declanșarea unei crize politice, să respingi următoarea soluție și, după aproape cinci luni, să nu spui limpede ce soluție alternativă ai.

„România are nevoie de o majoritate asumată la vedere, nu de combinații construite în spatele ușilor închise. Dacă PSD vrea să guverneze, să spună cu cine. Dacă are o majoritate, să o prezinte. După aproape cinci luni de criză, românii au dreptul să știe cine își asumă guvernarea și cine răspunde pentru ea.”

PSD a anunțat că nu votează Guvernul Mureșan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, „decizia fermă, asumată și ireversibilă” a partidului de a nu vota Guvernul Mureșan. „Rămâne cum am stabilit, PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la presiuni mediatice sau la șantaj politic”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că PSD nu va vota „Guvernul Bolojan de rit nou - condus de Siegfried Vasile Mureșan”. Grindeanu a mai spus că social-democrații vor fi în sală la votul din Parlament.