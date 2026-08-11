Zborul companiei Porter Airlines, care se pregătea să decoleze de la Victoria spre Toronto în 6 august, a fost nevoit să se întoarcă la terminal deoarece „un copil mic stătea în picioare pe scaunul său şi refuza să-şi pună centura de siguranţă”, a declarat compania aeriană, scrie News.ro.

Zborul s-a întors la terminal

Întârzierea a făcut ca zborul să nu poată decola înainte de închiderea pistei, după miezul nopţii, astfel încât pasagerii au fost nevoiţi să-şi reprogrameze biletele pentru un zbor din ziua următoare.

Incidentul a divizat opiniile cu privire la modul în care ar trebui trataţi copiii în astfel de situaţii şi la modul în care ar trebui să reacţioneze companiile aeriene.

În ceea ce priveşte comportamentul copilului, Porter Airlines a declarat că „încercările părintelui însoţitor şi ale echipajului de a rezolva această situaţie au eşuat”.

„Aeronava nu a putut decola în aceste condiţii nesigure, aşa că echipajul a decis să se întoarcă la terminal şi să-i debarce pe cei doi pasageri”, a adăugat compania.

„Copiii fără centură pot deveni proiectile”

Lia Tuso, expertă în siguranţa copiilor în aviaţie, a declarat pentru BBC că echipajul Porter a protejat atât siguranţa pasagerilor de la bord, cât şi a copilului prin decizia de a opri zborul.

„Copiii neasiguraţi cu centura pot deveni proiectile”, a spus Tuso, la fel ca bagajele neasigurate, care pot fi aruncate către pasageri în caz de turbulenţe, mai ales în timpul decolării şi aterizării.

Incidentul a stârnit o dezbatere online cu privire la cât de tolerante ar trebui să fie companiile aeriene faţă de familiile care călătoresc şi cât de strict ar trebui părinţii să aplice regulile companiilor aeriene.

Pasagerii au avut opinii diferite

Unii au afirmat că acesta este un exemplu al ceea ce se întâmplă când părinţii sunt prea „blânzi” cu copiii lor. Emisiunea matinală de la Fox News a dezbătut subiectul, iar co-prezentatorul Charles Hurt a declarat că susţine disciplina fizică.

„Cu toţii am fost părinţi de genul acesta. Dar asta depăşeşte limitele”, a spus el.

Alţii au subliniat că, uneori, copiii se tem de zbor şi nu încearcă să deranjeze.

Un pasager din avionul companiei Porter Airlines, Aryeh Kozuch, a declarat pentru CBC News că copilul nu fusese neastâmpărat, ci părea speriat.

„Se tot ascundea sub scaun. Dacă era forţat să fie legat cu centura, pur şi simplu aluneca pe sub ea”, a relatat el.

Mulţi s-au întrebat de ce a trebuit să fie perturbat întregul zbor din cauza unui singur copil şi au afirmat că familia ar fi trebuit să fie dată jos din avion.

Aşa s-a întâmplat în 2018, când un tată şi fiica sa au fost filmaţi în timp ce erau daţi jos dintr-un zbor al companiei Southwest Airlines de la Chicago la Atlanta..

Echipajul a hotărât să ii dea jos pe tată și copil din aeronavă

Potrivit unui pasager care a filmat incidentul, copilul se liniştise după o criză de furie şi stătea liniştit în scaunul său de mai bine de cinci minute înainte ca echipajul companiei aeriene să-l informeze pe tată că vor fi daţi jos din avion.

Compania aeriană implicată, Southwest, a declarat că rapoartele iniţiale indicau „o discuţie care a degenerat la bord între echipaj şi un client care călătorea cu un copil mic”.

După un incident similar din 2012, familia care a fost dată jos din avion a apărut în emisiunea „Today Show” de la NBC pentru a acuza compania aeriană de lipsă de umanitate.

JetBlue, compania aeriană implicată, a declarat că „a avut clienţi care nu s-au conformat instrucţiunilor membrilor echipajului pentru o perioadă îndelungată de timp”.

Aceasta a adăugat: „Căpitanul a decis să îi dea jos pe clienţii implicaţi pentru siguranţa tuturor clienţilor şi a membrilor echipajului de la bord.”