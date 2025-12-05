Momentul în care e vandalizată mașina de poliție în Mureș, în timpul scandalului pornit între trei frații

Stiri actuale
05-12-2025 | 07:39
scandal mures
Pro TV

Doi indivizi din județul Mureș au aruncat cu pietre într-o mașină de poliție și au reușit să spargă luneta.

autor
Reka Bereczki

Totul a pornit de la un scandal între frați: cei doi bărbați și un al treilea. S-au luat la bătaie, iar forțele de ordine au venit să-i potolească.

Polițiștii au avut nevoie de ajutorul jandarmilor și al luptătorilor de la trupele speciale, ca să calmeze spiritele.

O cameră de supraveghere din localitate a surprins întreaga scenă. Pe rând, doi dintre frații puși pe scandal aruncă cu pietre spre mașina de poliție, iar unul dintre ei reușește să spargă luneta.

Totul a pornit după ce indivizii s-au luat la bătaie. Unul dintre ei avea nevoie de îngrijiri medicale, așa că un echipaj de ambulanță a sărit în ajutor. Doar că ceilalți doi au continuat scandalul. Un echipaj de poliție a fost trimis să calmeze spiritele.

Citește și
Nicusor Dan, Catalin Drula, Ciprian Ciucu, Vlad Voiculescu
Scandal între USR și PNL. Nicușor Dan și Cătălin Drulă apar într-un clip electoral anti liberal. Ciprian Ciucu este revoltat

Vecin:L-o luat salvarea și nu a putut să stea de vorbă dânșii de la Smurd cu ei, că erau, na, agresivi, ați văzut au spart și mașina poliției. Nu s-au putut înțelege cu ei”.

Fiindcă nu au avut prea mare succes, oamenii legii au chemat întăriri.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „La fața locului, s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, fiind dirijați totodată și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și jandarmi. De asemenea, la locul indicat au fost alocate și echipaje de ambulanță. În cadrul intervenției, unul dintre bărbații în cauză a avariat o autospecială de poliție.

Cei doi scandalagii care s-au confruntat cu polițiștii au încercat să se ascundă prin sat, însă au fost găsiți și duși la audieri.

Sursa: Pro TV

Etichete: mures, scandal, frati,

Dată publicare: 05-12-2025 07:39

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Desfășurare de forțe în Mureș în urma unui scandal între trei frați. O autospecială a Poliției a fost avariată
Stiri actuale
Desfășurare de forțe în Mureș în urma unui scandal între trei frați. O autospecială a Poliției a fost avariată

Poliţişti, luptători SAS şi jandarmi au intervenit joi în localitatea Curteni, judeţul Mureş, după izbucnirea unui conflict între trei fraţi. În timpul incidentului, unul dintre bărbaţi a deteriorat o autospecială de Poliţie.

Scandal între USR și PNL. Nicușor Dan și Cătălin Drulă apar într-un clip electoral anti liberal. Ciprian Ciucu este revoltat
Alegeri locale 2025
Scandal între USR și PNL. Nicușor Dan și Cătălin Drulă apar într-un clip electoral anti liberal. Ciprian Ciucu este revoltat

Europarlamentarul Vlad Voiculescu afirmă, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook şi filmat în Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, că PNL nu a votat suspendarea PUZ-urilor, „inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, şeful PNL Bucureşti”.

Trump îl apără pe șeful Pentagonului, acuzat de încălcarea Convenției de la Geneva după atacurile controversate din Caraibe
Stiri externe
Trump îl apără pe șeful Pentagonului, acuzat de încălcarea Convenției de la Geneva după atacurile controversate din Caraibe

Un nou scandal agită spiritele, în Departamentul American de Război. Șeful Pentagonului a fost acuzat că ar fi dat ordin armatei să nu lase supraviețuitori, într-un atac american asupra unei bărci, în Caraibe.

Macron, alături de Zelenski la Élysée, spune că Franţa nu trebuie „să dea lecţii Ucrainei” în plin scandal de corupţie
Stiri externe
Macron, alături de Zelenski la Élysée, spune că Franţa nu trebuie „să dea lecţii Ucrainei” în plin scandal de corupţie

Preşedintele francez Emmanuel Macron afirmă că nu este rolul Franţei să „dea lecţii Ucrainei” în privinţa corupţiei şi subliniază că „adevărata dictatură” se află la Moscova, relatează AFP.

Un pompier speriat că va fi bătut din nou de cămătari a amenințat două femei cu pistolul și a plecat cu 20 de lei
Stiri actuale
Un pompier speriat că va fi bătut din nou de cămătari a amenințat două femei cu pistolul și a plecat cu 20 de lei

Un scandal de proporții îl are în centru pe un pompier de la malul mării, acuzat că ar fi încercat să tâlhărească două femei din Constanța, sub amenințarea pistolului. 

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general
Alegeri locale 2025
Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general

Vineri este ultima zi în care cei 17 candidaţi aflaţi în competiţia pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să îşi prezinte oferta electorală în faţa bucureştenilor.

Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
Stiri externe
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Decembrie 2025

45:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28