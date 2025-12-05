Momentul în care e vandalizată mașina de poliție în Mureș, în timpul scandalului pornit între trei frații

Doi indivizi din județul Mureș au aruncat cu pietre într-o mașină de poliție și au reușit să spargă luneta.

Totul a pornit de la un scandal între frați: cei doi bărbați și un al treilea. S-au luat la bătaie, iar forțele de ordine au venit să-i potolească.

Polițiștii au avut nevoie de ajutorul jandarmilor și al luptătorilor de la trupele speciale, ca să calmeze spiritele.

O cameră de supraveghere din localitate a surprins întreaga scenă. Pe rând, doi dintre frații puși pe scandal aruncă cu pietre spre mașina de poliție, iar unul dintre ei reușește să spargă luneta.

Totul a pornit după ce indivizii s-au luat la bătaie. Unul dintre ei avea nevoie de îngrijiri medicale, așa că un echipaj de ambulanță a sărit în ajutor. Doar că ceilalți doi au continuat scandalul. Un echipaj de poliție a fost trimis să calmeze spiritele.

Vecin: „L-o luat salvarea și nu a putut să stea de vorbă dânșii de la Smurd cu ei, că erau, na, agresivi, ați văzut au spart și mașina poliției. Nu s-au putut înțelege cu ei”.

Fiindcă nu au avut prea mare succes, oamenii legii au chemat întăriri.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „La fața locului, s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, fiind dirijați totodată și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și jandarmi. De asemenea, la locul indicat au fost alocate și echipaje de ambulanță. În cadrul intervenției, unul dintre bărbații în cauză a avariat o autospecială de poliție.”

Cei doi scandalagii care s-au confruntat cu polițiștii au încercat să se ascundă prin sat, însă au fost găsiți și duși la audieri.

