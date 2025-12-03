Trump îl apără pe șeful Pentagonului, acuzat de încălcarea Convenției de la Geneva după atacurile controversate din Caraibe

Un nou scandal agită spiritele, în Departamentul American de Război. Șeful Pentagonului a fost acuzat că ar fi dat ordin armatei să nu lase supraviețuitori, într-un atac american asupra unei bărci, în Caraibe.

Se bănuia că nava transporta droguri spre Statele Unite. Președintele Donald Trump i-a sărit în apărare. Iar Casa Albă transmite că ordinul a fost dat de un amiral al Marinei SUA și că nu a încălcat legislația internațională.

Pe 2 septembrie, o barcă suspectată că transporta narcotice, cu 11 persoane la bord, a fost lovită de o rachetă lansată de Statele Unite, în largul coastelor Trinidadului. Doi supraviețuitori au fost văzuți agățați de epava fumegândă. Câteva secunde mai târziu, au fost uciși de o a doua rachetă americană.

Presa de peste Ocean scria că totul s-a întâmplat la ordinul secretarulului de război, Pete Hegseth, care cerea explicit să fie eliminați toți cei aflați la bordul ambarcațiunii. Oficialii de la Pentagon susțin că lucrurile au stat diferit.

Kingsley Wilson, purtatoarea de cuvânt a Pentagon: „Ne asigurăm că pozițiile comandanților de pe teren sunt luate în considerare și că ei că sunt capabili să ia decizii, dacă văd lucruri care trebuie semnalate. Dar, în cele din urmă, secretarul și președintele sunt cei care conduc aceste atacuri și orice atacuri ulterioare, precum cele conduse de amiralul Bradley, cu care secretarul este 100% de acord”.

Șeful Pentagonului pasează responsabilitatea

Pete Hegseth: „Am urmărit în direct primul atac, după cum vă puteți imagina, la Departamentul de Război, aveam o mulțime de lucruri de făcut, așa că nu am stat prin preajmă o oră-două, cât a durat operațiunea. Așa că am trecut la următoarea mea întâlnire. Câteva ore mai târziu, am aflat că acel comandant luase decizia corectă. Amiralul Bradley a hotărât să scufunde în cele din urmă nava și să elimine amenințarea”.

Experții atrag însă atenția că atâta vreme cât supraviețuitorii nu mai reprezentau o amenințare, atacul asupra lor este considerat un act criminal și este o încălcare a Convenției de la Geneva. Dar Secretarul Apărării insistă că a fost o măsură legală de descurajare a traficului de droguri.

Pete Hegseth: „Descurajarea trebuie să conteze, nu să facem arestări, să-i predăm (n.r. pe traficanți) și apoi ei să o ia de la capăt. Este o abordare repetată adesea de administrațiile anterioare. Iar așa cum președintele Trump ne susține întotdeauna acțiunile, noi îi susținem, la rândul nostru, pe comandanții care iau decizii în situații dificile. O facem și în acest caz și în toate aceste atacuri. Ei (n.r. comandanții) iau decizii și se asigură că apără poporul american. Au făcut ceea ce trebuie, vom continua să procedăm în acest fel și îi susținem, domnule președinte”.

Donald Trump: „Bună treabă. Mulțumesc foarte mult!”.

Washingtonul a declarat război „narcoteroriștilor”

Până acum, atacurile americanilor asupra bărcilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe s-au soldat cu peste 80 de morți. Pentagonul susține că toți erau narcotraficanți, însă rapoarte independente susțin că, printre cei eliminați, erau și pescari sau localnici.

Între timp, președintele Donald Trump subliniază din nou că ar putea ataca diverse ținte terestre din Venezuela și nu numai, în eforturile de combatere a traficului de droguri.

