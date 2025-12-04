Momente de panică pe autostrada Arad-Timișoara. O ambulanță privată a căzut de pe o platformă și a luat foc

Stiri actuale
04-12-2025 | 07:48
×
Codul embed a fost copiat

O ambulanță privată, transportată pe o platformă, a luat foc pe autostrada Arad - Timișoara.

autor
Emanuela Băluș

Potrivit martorilor, șoferul ar fi spus că în timpul mersului, ambulanța s-a răsturnat de pe platformă.

În urma impactului, a fost cuprinsă de flăcări.

Din fericire, nu au fost răniți. Pompierii au reușit să stingă incendiul la timp.

Doi tineri din Capitală, loviți de o mașină în timp ce se aflau pe motociclu. Au fost proiectați într-un alt autoturism

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, arad, autostrada,

Dată publicare: 04-12-2025 07:46

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Anchetă dificilă privind un accident rutier tragic petrecut după o petrecere. Mașina a rupt o țeavă de gaz și a luat foc
Stiri actuale
Anchetă dificilă privind un accident rutier tragic petrecut după o petrecere. Mașina a rupt o țeavă de gaz și a luat foc

Un bărbat a murit și alți doi au fost răniți într-un tragic accident rutier, duminică noapte, în Maramureș.  

Ireal. O mașină de Poliție din Mehedinți era să ia foc din cauza tehnicii de supraveghere pusă în secret de anchetatori
Stiri Diverse
Ireal. O mașină de Poliție din Mehedinți era să ia foc din cauza tehnicii de supraveghere pusă în secret de anchetatori

O mașină de Poliție din Mehedinți a fost la un pas de a lua foc din cauza tehnicii de supraveghere instalate în secret de anchetatorii anticorupție în portieră și care a făcut scurtcircuit.  

Momentul în care o mașină cu doi tineri ia foc pe o stradă din Bihor, după ce a fost lovită în plin de un alt autoturism
Stiri actuale
Momentul în care o mașină cu doi tineri ia foc pe o stradă din Bihor, după ce a fost lovită în plin de un alt autoturism

Doi tineri din Bihor au scăpat la limită din încercarea vieții lor. Mașina în care se aflau a luat foc după ce a fost lovită de o alta și, potrivit martorilor, nu mai puteau să iasă singuri din cauza rănilor.

Recomandări
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri
Stiri externe
Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri

Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul rus şi emisarul Steve Witkoff, care va discuta joi cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28