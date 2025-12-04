Momente de panică pe autostrada Arad-Timișoara. O ambulanță privată a căzut de pe o platformă și a luat foc
O ambulanță privată, transportată pe o platformă, a luat foc pe autostrada Arad - Timișoara.
Potrivit martorilor, șoferul ar fi spus că în timpul mersului, ambulanța s-a răsturnat de pe platformă.
În urma impactului, a fost cuprinsă de flăcări.
Din fericire, nu au fost răniți. Pompierii au reușit să stingă incendiul la timp.
Sursa: Pro TV
timisoara, arad, autostrada,
04-12-2025 07:46