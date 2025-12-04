Momente de panică pe autostrada Arad-Timișoara. O ambulanță privată a căzut de pe o platformă și a luat foc

O ambulanță privată, transportată pe o platformă, a luat foc pe autostrada Arad - Timișoara.

Potrivit martorilor, șoferul ar fi spus că în timpul mersului, ambulanța s-a răsturnat de pe platformă.

În urma impactului, a fost cuprinsă de flăcări.

Din fericire, nu au fost răniți. Pompierii au reușit să stingă incendiul la timp.

