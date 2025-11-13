Momente de coșmar pentru o femeie de 77 de ani din Timișoara. A fost trântită la pământ și jefuită în scara blocului | VIDEO

13-11-2025 | 17:15
O femeie din Timişoara a fost tâlhărită în scara blocului în care locuieşte. Victima de 77 de ani aştepta liftul ca să urce în apartament. Nu ştia că fusese urmărită de doi tineri care au intrat după ea.

Emanuela Băluș

Unul dintre ei, a îmbrâncit-o şi a pus-o la pământ. Apoi i-a smuls geanta, în timp ce complicele stătea de pază. În final, băieții au fugit.

Pensionara a depus plângere şi, după câteva zile, poliţiştii i-au prins pe suspecți.

Sunt minori, de 16 şi 17 ani. Amândoi sunt acum reţinuţi pentru tâlhărie calificată şi procurorii cer arestarea lor preventivă.

O vatmaniță a fost filmată dormind în timp ce mergea cu tramvaiul prin San Francisco. Pasagerii au intrat în panică. VIDEO

